Laura Ubfal fulminó a Sandra por su reclamo a Gran Hermano: "Se tiene que ir"

Desesperada, Sandra fue al confesionario y dijo que estaba dispuesta a abandonar el juego. "Hace tres días que no fumo, lo estoy tratando de manejar, pero no puedo. La estoy pasando mal", exclamó.

Ante esa situación, el Big encontró una solución: ofrecer a los participantes un desafío, con helado y cigarrillos como premio.

Después de escuchar a Sandra angustiada en el confesionario, Laura Ubfal dio su opinión y fue tajante. "¿Sería justo que Gran Hermano le de cigarillos? No me parece justo. Yo estoy en contra. ¡Que se vaya!", exclamó.

Giuliano explotó en Gran Hermano 2024 y disparó contra Sandra: “¿Tenemos que conseguir falopa?”

Anoche, los participantes de Gran Hermano 2024 cometieron un grave error. Tenía la posibilidad de elegir cigarrillos y algo dulce del kiosco, pero se inclinaron por un sobre sorpresa.

El sobre contenía un mazo de cartas. Ante esa noticia desafortunada, Sandra Priore entró en crisis y fue al confesionario para pedir irse del juego.

La mujer de La Plata no pudo contener la angustia ya que se quedó sin cigarrillos y la única oportunidad de proveerse de más era en el kiosco.

Al ver la crisis de Sandra, Santiago del Moro les ofreció a los participantes un desafío navideño, con helado y cigarrillos como premio.

Frente a la propuesta del conductor, los participantes decidieron aceptar el desafío. Sin embargo, a las pocas horas se desató un debate y algunos decían que no estaban dispuestos a someterse a una prueba para poder satisfacer el deseo de Sandra.

Giuliano Vaschetto se hartó y no ocultó su enfado. "Lo sabías... Sos una mina que se consumió todos los Gran Hermano.... ¿No aguantas sin fumar? ¡Chau!", planteó.

Y remató: "Acá hay una persona, que no voy a dar el nombre, y está dando un ejemplo de cómo alejarse de una adicción... una adicción que te arruina la vida.... y el loco está acá. Y qué... ¿tenemos que salir a conseguir falopa? No es así. No funciona así. Si hoy, a tres semanas, Sandra ya está así, imaginate lo que va a ser después".