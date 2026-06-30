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Juanicar rompió en llanto al recibir a su mamá en el Congelados de Gran Hermano: la confesión que lo desbordó

La mamá de Juanicar le reveló algo que nunca le había dicho durante el Congelados y desató uno de los momentos más emotivos de Gran Hermano.

30 jun 2026, 23:55
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Juanicar rompió en llanto al recibir a su mamá en el Congelados de Gran Hermano: la confesión que lo desbordó

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La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió uno de sus momentos más emotivos con una nueva edición del Congelados. En esta oportunidad, quien sorprendió a todos fue Roxana, la mamá de Juanicar, cuya inesperada aparición desató una profunda emoción en el participante.

El actor permaneció inmóvil, tal como lo exige la dinámica y el Big. Sin embargo, su mirada, sus lágrimas y cada uno de sus gestos dejaban en evidencia la profunda emoción que estaba viviendo. Después de cuatro meses de aislamiento, sin poder verla ni escuchar su voz, el reencuentro con su madre se convirtió en un recuerdo que se llevará para siempre.

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Hay una cosa que nunca te dije. Vieron que a los padres nos pasa que creemos que nos equivocamos; algunas cosas las hacemos bien y otras no. Y, a veces, como hijos, juzgamos a nuestros padres", comenzó diciendo ante toda la casa, mirando a su hijo y a punto de derramar lágrimas.

Luego, visiblemente emocionada y con serias muestras de dificultades para hablar, siguió el relato: “Les puedo asegurar que este, mi hijo, jamás me miró juzgándome. Tuve muchas equivocaciones, cometí errores como todos los papás, porque no nacimos sabiendo ser padres".

Me amó sin reproches toda la vida, desde que lo tuve en la panza. Me miró y me amó. Cuando vino con su bicicleta a verme, en uno de los peores momentos de mi vida..., le dijo, provocando una profunda emoción.

“¿Sabés qué admiro de vos? Que hiciste un montón de cosas en tu vida: la película, recibir el Martín Fierro... Y nunca, jamás, te escuché decir dentro de esta casa: ‘Yo hice, yo hago, yo tengo’. Eso habla de tu humildad, porque Dios exalta a los humildes", expresó.

Luego, emocionada, continuó con un mensaje de aliento para su hijo: Considero que vas a ser mucho más en la vida. Vas a trascender, porque así sos. Y cuando tengas que estar, ahí voy a estar".

Cómo fue el congelados de Yanina Zilli con su hijo en Gran Hermano

Este martes, la emoción volvió a apoderarse de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) con una nueva edición del Congelados. En esta oportunidad, Yanina Zilli recibió la visita más esperada: su hijo Santino, quien cruzó la puerta de la casa para sorprenderla y dedicarle un conmovedor mensaje.

El ingreso estuvo acompañado por Flowers, de Miley Cyrus, un tema muy especial para la participante, ya que lo había interpretado en varias ocasiones durante su estadía en el reality. Apenas la vio, el joven se acercó con una enorme sonrisa y le dijo: "¿Dónde está la mujer más linda del mundo? ¿Dónde está? Quedate quieta, por favor", antes de besarla en la mejilla.

Durante el encuentro, Santino aprovechó para transmitirle toda la fuerza que necesitaba para continuar en competencia. "Estamos orgullosos de vos. Estamos felices con lo que estás haciendo. Seguí así, seguí brillando, seguí siendo vos. Quiero que seas vos. Largá todo lo que tengas que largar. No te guardes nada acá", expresó con emoción.

Además, buscó llevarle tranquilidad sobre la situación de sus seres queridos fuera del reality. "Estamos todos bien en tu ciudad. Papá está bien. La tía está bien. Las perras están bien. Así que todo perfecto. Despreocupate por todo y disfrutá", le aseguró para que pudiera enfocarse plenamente en su experiencia dentro del juego.

Una vez que terminó el Congelados y los participantes pudieron volver a moverse, Yanina estalló de felicidad. Entre lágrimas, abrazos y una enorme emoción, recorrió la casa agradeciendo por el momento que acababa de vivir. "Gracias a Dios, gracias a la producción, gracias a Telefe, gracias a mis hijos que estoy acá por ellos, que doy la vida por ellos. Gracias por ver a Santino, un beso a Ornella, un beso a mi hermana y a todos los que me quieren. Gracias a Dios por sentirle la piel en mi piel, le di un beso acá, le di otro acá, acá, me acarició, le vi los ojos, le vi el alma. ¡Los amo chicos! ¡Estoy feliz!", exclamó, todavía conmovida por el reencuentro.

     

 

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