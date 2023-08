Lisandro Carret sorprendió a todos con un importante anuncio: "Era momento de salir de la zona de confort"

Tras un encuentro con los responsables del histórico ciclo de América, Lisandro tomó la determinación de dar un paso al costado y seguir creciendo: "Nos reunimos, les conté algunos proyectos en los que estoy trabajando para este año, y decidimos dar cierre a una etapa hermosísima como conductor de Pasión".

El conductor adelantó que, de ahora en más, se enfocará en dos proyectos que los entusiasman mucho: su productora en Miami y la comedia que lo tendrá nuevamente en los escenarios.

"Con Marcelo Culota, mi socio, hace cinco años, creamos Jet Lag, una productora de contenidos para Estados Unidos y Latinoamérica", recordó Lisandro y anticipó la obra que estrenará en Buenos Aires y en el exterior.

image.png

"Estoy abocado en el espectáculo Ponete en mis zapatos, que comienza en octubre y noviembre en la Calle Corrientes. Es una comida con la que ganamos todos los premios junto a Mónica Torres, que es mi compañera y productora de la obra", añadió.

Por último, Lisandro precisó que, a fin de año, empezará a cumplir un rol diferente. "A partir del 10 de diciembre asumo como Secretario de Cultura de Villa del Dique, Calamuchita, en la provincia de Córdoba. Vamos a llevar la casa de la Argentina, con todo lo que es el turismo, a Miami. Vamos a hacer un programa de turismo, gastronomía y cultura para mostrar la Argentina al mundo", concluyó.

image.png

Lisandro Carret y su paso por Pasión

En diálogo con PrimiciasYa, Lisandro Carret confirmó su salida de Pasión de sábado (América TV) y reflexionó sobre su experiencia en el programa referente de la movida tropical.

"Me divertí como loco en el programa, bailar con Los Palmeras, con Rafaga, con tantos artistas. Me divertí como nunca y conocí otro ámbito, porque nunca había trabajando en la movida. Hice millones de amigos", resumió.

Carret recordó el mayor reconocimiento que obtuvo el ciclo de la mano de APTRA: "En mi etapa en Pasión, después de veintipico de años, salimos ternados, por primera vez, en el primer año que llegué. Al siguiente ganamos un Martín Fierro. Después siempre salimos ternados casi todos los años en los Martín Fierro. Me voy con el orgullo de haber colaborado para lograr ese gran premio, que tanto se merecía el programa".

Al referirse al motor que lo impulsó a dar un paso al costado, el conductor resaltó: "Sentía que era momento de salir de la zona de confort. A veces, uno se queda en la zona de confort, pero tampoco creces, y los años pasan".

"Entré con 40 años a Pasión y me voy con 50. No le daba especio a otras oportunidades por quedarme en lo seguro. Terminamos una etapa hermosísima, le di mucho al programa, y el programa me dio a mí. Ahora tengo el pase libre", finalizó.