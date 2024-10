Benjamín Vicuña habló de la escandalosa separación de Pampita y Roberto García Moritán: "Trato de..."

"Es un tema delicado. Me cuesta despegarme de una situación que sé, por experiencia propia, que en la intimidad ya es un montón. A eso hay que sumarle el ruido exterior, lo mediático, lo que dicen, lo que dejan decir. Yo solo... puedo comentarles que somos una familia", comenzó diciendo el artista.

"No tengo un rol más que acompañar desde la crianza de mis hijos y ser un buen equipo. Todo el resto no me corresponde", resaltó.

Además, agregó: "Trato de enviar la mejor de las ondas para los verdaderos protagonistas que puedan superar esto de la mejor manera". Ahí, Ángel le comentó: "Sabemos que Caro sufre mucho las separaciones, vos también las pasaste. Qué te pasa a vos en esos momentos cuando estás en el medio del maremoto".

"Lo que le pasa a todas las personas que viven un momento así", le respondió. "Es una tarea muy grande para además tener que convivir con el exterior, con la prensa, que es parte de lo nuestro, es parte de nuestro trabajo", cerró Vicuña.

El mal momento que vivió Pampita en medio de la peregrinación a Luján

Este fin de semana la modelo Pampita fue parte de la 50ª edición de la peregrinación a Luján que reunió a miles de personas que caminaron desde distintos puntos de Buenos Aires hasta la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

En medio de la caminata, Pampita llamó la atención de algunos fanáticos, y en ese contexto una mujer se le acercó con un incómodo pedido que registró a través de un video, y que luego se volvió viral.

“Caro, no puedo creerlo, soy tu fan. ¡Estamos peregrinando juntas! ¿Puedo decirte algo?”, comenzó diciendo la mujer en el video mientras se acerca a la conductora en medio de la multitud.

Acto seguido, le expresó: “Vengo a desearte que te amigues con Robert, por favor. Los amo, por favor. Hacelo por Anita, soy ‘Team Anita’. Te amo, te amo, me encanta verte. No puedo creerlo, en una peregrinación”.

Ante las palabras de la fanática, Pampita se limitó a esbozar una sonrisa incómoda y le devolvió el saludo sin emitir una respuesta en cuanto a su pedido un tanto fuera de lugar.