Lizy Tagliani aclaró por qué no fue a los Personajes del Año junto a su marido, Sebastián Nebot: ¿hay crisis?

Lo cierto es que llamó la atención que Lizy no asista junto a su marido -fue con una amiga- y por tal motivo comenzaron a correr los rumores de crisis de pareja, según dijo Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo.

“Lizy Tagliani tuvo que salir a buscar a una amiga a último momento para que la acompañe porque, aparentemente, su marido no la quiso acompañar”, comenzó diciendo el conductor del ciclo del Trece. “No la pudo acompañar, y hay quienes hablan de una crisis”, agregó.

PrimiciasYa se contactó con Tagliani y aclaró por qué no fue con Sebastián Nebot a la gran gala. "Pasa que rinde mañana y no tenemos luz. Y él es muy vergonzoso con estos eventos, por eso no fue", dijo la humorista ante la consulta de este portal y negando la versión de crisis.

Lizy

Lizy Tagliani cumplió 53 años y reveló su máximo deseo a la espera de concretar la adopción

Lizy Tagliani cumplió 53 años el 12 de septiembre y en una entrevista radial con Andy Kusnetzoff se sinceró sobre su profundo deseo de adoptar y cumplir el sueño de formar una familia después del casamiento por civil con Sebastián Nebot, ocurrida en marzo de este año.

La conductora de Got Talent Argentina, Telefe, contó que ya inició los trámites para la adopción y que está a la espera de una resolución para poder seguir avanzando.

“Un deseo es que quiero que me den el pibe cuanto antes, la adopción. No es que mi objetivo es ser mamá para salir en las revistas”, indicó la conductora.

Y remarcó: “Quiero darle algo a una criatura, transmitirle todo lo que la vida me dio a mí y después que me diga ‘Lizy’, ‘tía,’ ‘prima’. Si me dice mamá va a ser lo más lindo que me pase. Pero si no, no me importa, no es que le voy a estar quemando la cabeza para que me diga ‘mamá’”.

“Uno tiene un pibe y piensa ‘como tengo de todo, le voy a comprar de todo’. Y ellos vienen de no tener nada. Pareciera que fuera con lo que solo le des, y no es que solamente necesitan cosas materiales", se sinceró Lizy Tagliani.

Y explicó: "En los lugares donde están ellos no tienen nada porque todo es comunitario, hasta la ropa que usan. Sentirse amado también muchas veces les da miedo. Todo es un proceso, de a poco. No es que viene y es un paraíso”.

Lizy destacó además el apoyo incondicional de su marido para concretar su máximo sueño: “Sebastián me decía que yo tenía que buscar un lazo que fuera indestructible. Y con un hijo el vínculo es irrompible. Ya hicimos todo. Hicimos el ambiental, el psicológico, el psiquiátrico. Y ahora, solamente fluir. Hay que esperar”.

“¿Sabés cómo me lo tomo? Como cualquier forma de ser mamá, ¿Entendés? Que en esas formas de buscar ser mamá, puede suceder o no, y está dentro de las posibilidades. Entonces, no es algo que me angustia. Sí hablamos, tenemos nuestro lugar, imaginamos el colegio, cómo va a ser la vida", siguió.

Y cerró: "Lo que sí me sucede es que yo no tengo la necesidad de ser mamá por ser mamá. Yo quiero ser algo importante en la vida de alguien. Hablaba con Sebastián que si algún día se levanta y me dice: ‘Mamá', no sé... creo que me muero de emoción. Pero si no, igual si me dice ‘Lizy’, si me dice ‘tía’, ‘prima’”.