Lizy Tagliani y un palito a su ex Leo Alturria luego del violento cruce en un boliche

"No quiero hablar, no hablo de Leo. Nada. Es pasado", pidió la humorista y deslizó un palito sobre el presente del rugbier con el que estuvo varios años y ahora cambió tanto, "Sobre todo no hablo de esa persona que no conozco", dijo en alusión a su ex.

Lizy contó hace unos días que está apostando nuevamente al amor con el mendocino Sebastián Nabot. Reveló que lo conoce desde 2016 y dejó entender que buscó esta relación, que está muy bien y pidió que la cuide.

Embed

Violento encuentro de Lizy Tagliani y su nuevo novio con su ex, Leo Alturria

Tras conocerse que Lizy Tagliani dio vuelta la página, sentimentalmente hablando, e inició una nueva relación amorosa tras su escandalosa ruptura con Leo Alturria, anoche se cruzaron los tres y casi se van a las manos ya que coincidieron en el mismo boliche.

Lo cierto es que la humorista retomó el contacto con un joven de origen mendocino que conoce desde hace algunos años y que por estos días decidió comenzar a mostrarse con él, y anoche salieron a bailar en la noche porteña, con tan mala suerte que coincidieron con el ex de Lizy y lo cosa se puso fea ante la escena de celos que Alturria montó llegando a zamarrear a la conductora televisiva.

Así lo reveló Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo (El Trece) al anunciar de manera enigmática primero: "Primero, él -Sebastián- fue a verla al teatro. Ella la está pasando muy mal por su separación de Leo Alturria, pero recuperó la sonrisa con esta nueva relación". Para inmediatamente contar la reacción de Alturria tras ver a Lizy acompañada por un hombre: "Ellos van al boliche, ¿y quién estaba en el boliche? Leo Alturria. Alturria la zamarrea del brazo a Lizy, y le dice '¿así que ya me reemplazaste?'".

El muchacho en cuestión se llama Sebastián Nebot, "Tiene 33 años y se dedica a la política. Ellos se conocieron en una fiesta de la vendimia, en 2016", cerró el periodista.