El nuevo amor de Lizy Tagliani tras separarse de Leo Alturria

Según contó este miércoles Guido Zaffora en el programa Es por ahí, América Tv, la conductora se está conociendo con un joven mendocino militante del Frente de Todos.

"No es de Capital Federal, podemos hablar de un amor a distancia, pero él está con muchas ganas de venir para seguir enamorando a Lizy", indicó el periodista.

Y agregó más datos: "Se llama Sebastián, tiene 33 años, es mendocino, hincha de Boca y militante del Frente de todos. Empezaron a hablar virtualmente y hay amigos en común".

"Esta semana Sebastián viajó a Buenos Aires y se alojó en la casa de Lizy", afirmó Guido, y hace unas horas Lizy subió una imagen en Instagram que da crédito del encuentro.

lizy tagliani 1.jpg

Trascendió el pedido que le hizo Leo Alturria a Lizy Tagliani antes de su separación

Hace unos días saltó un dato desconocido de la separación de Lizy Tagliani y Leo Alturria. Al parecer, Leo le pidió poco antes de separarse una importante suma de dinero a Lizy que todavía no le habría devuelto.

"Ella le contó esto a algunos amigos, pero a otros se los negó. No sé si por vergüenza o para proteger a Alturria. Lo que me dicen es que en un momento Lizy no quería cortar la relación con Leo porque en una cuestión de generosidad le habría prestado dinero y él todavía no le habría devuelto", reveló Pampito en Mañanísima.

"Él decide separarse de Lizy porque en España encontró un mensaje de ella coqueteando con otra persona. Entonces los amigos de ella dicen que casualmente se separa por el dinero. Seguro van a salir a negarlo", sumó el periodista.