Lola Cordero confirmó que está en pareja y dio detalles de la relación: "Estoy muy feliz"

“Está superenamorada de un abogado desde hace cuatro meses”, contaron en El run run del espectáculo, el programa que conducen Lío Pecoraro y Fernando Piaggio los fines de semana por Crónica TV.

Si bien no dieron el nombre de su enamorado, los periodistas indicaron que trabaja dentro de la política. En diálogo con PrimiciasYa, Lola confirmó la noticia y dio detalles de su nueva relación amorosa.

"Estoy en pareja y muy feliz, no tengo mucho más para decir", comenzó declarando Cordero ante la consulta de este portal. Luego, detalló: "La relación comenzó por mi cumple". De esta manera, dio a entender que el noviazgo data de ya de hace unos meses ya que el cumpleaños de ella es en abril.

Por último, Lola Cordero señaló que quiere preservar su identidad ya que "no es de los medios y no quiero exponer la relación, estoy muy tranquila así", cerró.

lola Cordero 1.jpg

La fuerte reacción de la hija de Alexis Puig y Lola Cordero en defensa del periodista

A fines de 2021, Lola Cordero y Alexis Puig decidieron poner fin a su relación después de 19 años en pareja. Ahora, el periodista especializado en cine está a punto de casarse con su actual pareja, Luciana Méndez.

En medio de esa noticia, el columnista fue tildado de ser un "mantenido" de su ex mujer y él explotó indignado: “Me molestan cosas que no son verdades, como que durante veinte años fui un mantenido. Trabajé 12 años en el Grupo América, nunca fui un mantenido".

Este miércoles en Intrusos (América TV), Victoria, la hija de Lola Cordero y Alexis Puig, se comunicó con Pampito para defender a su papá de los ataques que recibió.

"Jamás creí verme en esta situación, pero escuchando las cosas que se dicen de mi papá (Alexis Puig). Lo vi necesario. De hecho, se ha perdido de momentos por tener que trabajar para que nunca nos falte nada. Así que me parece muy injusto que se insinúe el hecho de que sea un mantenido porque no es así", afirmó.

"No es raro que se case con Luciana porque hace más de un año que están juntos, conviven y se ganó nuestro amor. Gracias a papá (y a mamá obviamente) aprendí lo que es la cultura del trabajo. Levantarse a las 5 am, investigar, estudiar y ganarse lo de uno. Me parece importante recalcarlo porque si fuera un vago o un mantenido jamás hubiera aprendido eso. Te mando un saludo", finalizó Victoria en el mensaje que le envió al panelista.