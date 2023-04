A sólo un mes de firmar el divorcio con Lola Cordero, Alexis Puig anunció que se casa con su nueva novia

Embed

Sobre cómo terminó el vínculo entre Cordero y Puig, que en su momento era bastante turbulento, en El Trece confirmaron que “Lolita está en otra completamente. Está feliz de la vida, viajando un montón. Cumplió 50 años y sus amigos le hicieron una fiesta sorpresa”.

Incluso, deslizaron rumores sobre un posible romance entre la panelista de Bendita y un nuevo hombre: "A mí me dicen que hay un muchacho joven, muy apuesto, pero ella por ahora me lo niega. Me dice que está feliz de la vida y espléndida”, deslizó Lussich.

Lola Cordero celebró el fin de una etapa con su ex, Alexis Puig: "Divorciada y con las cuentas claras"

Tras 19 años de matrimonio y dos hijas en común, Lola Cordero y Alexis Puig se separaron a fines de 2021. Y si bien los dos, que son periodistas y están constantemente expuestos, evitaron mediatizar el tema la realidad es que con el paso de los meses se supo que la relación no habría terminado del todo bien.

Incluso, al poco tiempo el crítico de cine blanqueó una nueva relación con una joven ingeniera en sistemas llamada Luciana Méndez. Y cada vez que le preguntaban a Lola por su ex afirmaba que estaba todo bien, aunque cada tanto se le escapaba alguna chicana, como el día que se disparó: "Basta. Fueron 20 años manteniendo gente".

Así, tras dar un giro radical a nivel laboral al dejar este año su lugar en Bendita (El Nueve) para sumarse al magazine de Maju Lozano en el mismo canal, ahora Lola Cordero acaba de firmar formalmente el divorcio de Puig, y no dudó en celebrarlo de sus cuentas de Twitter e Instagram.

"Celebrando el fin de una etapa conmigo misma #divorciada y con #lascuentasclaras #sepuede" escribió sobre una imagen suya aparentemente en la mesa de un bar tomando una cerveza. En tanto, luego trascendió que en el arduo acuerdo de separación de bienes, Cordero se quedó con la casa donde vive con las nenas, al tiempo que Puig se quedó con el auto.