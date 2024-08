Los chats entre Florencia Regidor y Mauro Dalessio que comprobarían la infidelidad

Esto llegó tan lejos, que en las últimas horas, una usuaria de X dio a conocer supuestos chats entre ambos donde el engaño quedaba comprobado.

chats mauro y flor regidor 1 ok

“Ese cuerpito nene! Me estoy poniendo celosa”, expresaba Flor mientras que Mauro respondía: “¿Celosita por qué? Vos me seguís teniendo de segundo plato, ¿Hasta cuándo?”.

“En un rato te escribo, está entrando Nico con Martín, se me complica ahora. No respondas nada. ¿Ya no me invitas más a dormir vos?”, le avisaba ella. "Acá se complica mucho. Le voy a pedir a Cata que nos haga un lugarcito", contestaba el joven.

En otro mensaje, Florencia aseguraba que Cata podía llegar a filtrar información y lo invitaba a su departamento compartido con Virginia. “Unas ganas de besarte tengo. Me cansa tener que esperar tanto ¿Cuándo le cortas?”, respondía él.

chats mauro y flor regidor 2

Picante versión sobre la infidelidad de Nicolás Grosman a Flor Regidor: "Él se le declaró a..."

La historia de amor entre Nicolás Grosman y Flor Regidor nació en la casa de Gran Hermano y captó la atención de los fans del programa durante meses. Sin embargo, la relación se terminó, en medio de rumores de infidelidad.

En un comunicado, Regidor confirmó la ruptura definitiva y lanzó una fuerte declaración. "Él decidió faltarme el respeto con una infidelidad", reveló.

Enseguida, las miradas se dirigieron a Lucía Maidana, con quien Nico siempre tuvo una química especial.

Embed

En Bondi Live, Fede Bongiorno y Pepe Ochoa dieron más detalles de la trama oculta detrás de esta ruptura. “No fue en el boliche, fue en la pileta del hotel. Nicolás y Lucía chaparon en la pileta del hotel”, precisó Fefe.

Su compañero, en tanto, sumó: "Una persona cercana a Nico me habla por WhatsApp y me dice ‘lo que acaban de decir de la declaración de Nico a Lucía es verdad. Nico la agarra, le dice que la amaba y que estaba enamorado de ella y que la iba a dejar a Flor para empezar a estar con ella’”.

“Lucía le frena el carro, esto me lo cuenta una persona del entorno de Nicolás. Ella le dijo que lo quería un montón, pero que toda la situación la confundía mucho, que no sabía lo que le pasaba. Y le dijo que no estaba para nada y que no la deje a Flor”, siguió Pepe.

Y finalizó: “Pero Nico se da vuelta y le cuenta a Flor que se le declaró a Lucía, con la intención de que Flor le diga que no seguían”.