Lucía se sinceró con Nicolás y le confesó su amor en Gran Hermano: "Yo sentía cosas por vos"

Y agregó: "A mí me puso re feliz que hayas encontrado a Flor (Regidor)". "¿Qué pensaste?", le consultó Nicolás. "Nunca me imaginé que ibas a terminar con Flor, no los veía tan iguales", opinó Maidana.

"Flor es una divina, es un cago de risa, la queremos. Cuando te vi a vos de nuevo fue wow, en el Congelados se me revolvió todo. Tampoco nos vamos a hacer los tontos, pero las dos primeras semanas nosotros estábamos muy pegotes", admitió Lucía.

"Yo sentía cosas por vos, yo estaba de novia, pero después se fue dando una amistad", se sinceró la exparticipante.

La increíble predicción de Furia a Agostina en Gran Hermano que se volvió realidad

Durante su estadía en la casa de Gran Hermano, Furia tuvo momentos de mucha eutrofia, ira y violencia, pero también mostró su costado más místico.

Juliana solía pedir las cartas del tarot en el confesionario. La mayoría de las veces, El Big le decía que no porque los chicos no pueden tener elementos que puedan utilizar para hacer complot.

Sin embargo, en ocasiones especiales, y por algunas horas, Furia recibía las cartas y le leía el futuro a sus compañeros. En una oportunidad, la entrenadora de crossfit le hizo una predicción a Agostina Spinelli.

"No sé si querés formar una familia o algo, pero vas a ser muy feliz con alguien. Te veo festejando, con abundancia. Te veo viviendo en un lugar diferencia. Se te abren nuevas oportunidades y no sé si es con la persona con la que estás ahora, pero vas a ser muy feliz", le dijo Juliana a quien por entonces era su amiga.

Para sorpresa de los fans del programa, anoche en la gala del reality, Agos blanqueó su romance con Luifa Galesio, ganador de Gran Hermano en 2016, con quien está viviendo un hermoso presente.