Los crueles comentarios que destrozan a Luciano Castro tras la filtración del polémico audio: "Si fuera Griselda..."

Por un lado, estuvieron los que expresaron cuestionamientos como “Qué pesado, ¿por qué no te quedás soltero, flaco?”, “Este tipo es una red flag andante”, o “Griselda pensaba que con ella iba a ser diferente y que a ella sí la amaba, jaja”, fueron algunos de los planteos más repetidos.

IG Luciano Castro - comentarios tras la filtración de su audio en español

Pero también hubo otros que apuntaron directamente al tema de la infidelidad. “Si fuera Griselda, el audio ese como un nabo hablando en gallego me dolería más que los cuernos. Los cuernos se bancan, la vergüenza ajena no”, le hizo saber entonces una usuaria. Al tiempo que otro nutrido grupo de usuarios, se dedicó a burlarse de Castro y la situación en la que quedó expuesto por sus propios actos.

"Joder! Flipo con esos paisajes tío, molan", "El Antonio Banderas de Temu", "Estás para ser la voz del GPS", o "Vine a ver los comentarios, ya los conozco a ustedes", fueron algunos de los otros tantos comentarios que se multiplicaron en el feed del actor.

Asimismo, otra reacción no pasó desapercibida fue la de una usuaria que le recordó aquel cuestionado audio en el que discutía con una productora de PolKa por la comida. "'Hola guapo, si después tienes ganas tu me dices y nos vemos' Ese audio haciéndote el español para levantarte a una española supera el del pollo hervido con zapallo", sentenció otro de los picantísimos comentarios sarcásticos a Luciano que sumo una enorme cantidad de likes.

IG Luciano Castro - comentarios tras la filtración de su audio en español 1

Cómo reaccionó Flor Vigna tras conocerse la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani

La polémica por la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani con una joven danesa en Madrid continúa dando que hablar en los medios y redes sociales. En esta ocasión, quien decidió sumarse al debate fue Flor Vigna, ex pareja del actor, que utilizó su cuenta de Instagram para dejar un mensaje cargado de ironía, disfrazado de promoción musical.

La artista compartió un reel que rápidamente captó la atención de sus seguidores. En él, para presentar su nuevo sencillo La vara baja, inicia con una frase que muchos interpretaron como un guiño directo a los audios que Castro le habría enviado a su amante: "Oye, guapa". La elección de estas palabras no pasó desapercibida y generó revuelo entre quienes siguen de cerca la vida privada del actor.

Sin embargo, Flor no se detuvo allí. Poco después, agregó otra frase que varios interpretaron como un sutil mensaje hacia su ex: "Que la vara nunca esté baja". La combinación de ambas expresiones reforzó la idea de que la cantante estaba aprovechando el lanzamiento de su canción para dejar un comentario punzante sobre la polémica que involucra a Castro.

Embed

La letra del tema, además, sigue la misma línea crítica y no deja dudas sobre el tono de denuncia que eligió Vigna. En uno de los fragmentos más contundentes, canta: "Qué baja está vara, me siento una tarada, haciendo un casting para un amor. Chamuyos de fantasmas, princesos en rebaja, migajas en vez de un buen amor. Qué decepción". Las palabras reflejan un descontento y un cuestionamiento hacia relaciones que no cumplen con las expectativas afectivas, y muchos interpretaron que iban dirigidas a situaciones similares a las que vivió con Castro.

Con esta publicación, Flor Vigna no hizo más que combinar la promoción de su música con un comentario sutil, pero evidente, sobre la vida amorosa de su ex pareja. Los seguidores no tardaron en reaccionar, generando una ola de comentarios que mezclan apoyo a la artista y curiosidad por la situación que continúa rodeando a Luciano Castro y Griselda Siciliani, confirmando que la polémica está lejos de apagarse.