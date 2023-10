Los explosivos audios de María Eugenia Ritó sobre el pasado de Jésica Cirio: "Estuvo conmigo y mi marido"

Embed

Y revelaba en esos audios que la conductora de La Peña de Morfi había hecho un trío con ella: “Estuvo conmigo y mi marido”. Según señalaron en el ciclo, los audios son de hace tres años de una entrevista que Marcelo Polino le hizo para su programa de radio.

Pero esto no fue todo, porque hace unos días Ritó, a través de su cuenta de Twitter, publicó: “¿Qué pasó ahora que las personas se olvidan de sus vidas y trabajos del pasado? ¿No tienen memoria? Nada que todo el país no sepa”. “Y parece que también se olvidan de dónde salieron”, agregó.

rito tuit.jpg

Georgina Barbarossa reveló si le creyó o no a Jésica Cirio en la entrevista por el escándalo con Martín Insaurralde

Jésica Cirio habló el domingo en La Peña de Morfi, Telefe, sobre el escándalo con Martín Insaurralde luego de las fotos del político en un yate en Marbella con la modelo Sofía Clérici, por las que se abrieron varias denuncias.

En este sentido, a menos de 24 horas del fuerte mano a mano con Georgina Barbarossa, la conductora puso en duda las declaraciones de su compañera de ciclo, quien afirmó que se sorprendió como todos los argentinos con el accionar a puro lujo de la ex pareja y padre de su hija.

"Cuando yo te pregunto, vos me decís ‘la vi incómoda’. ¿Te quedaste con alguna pregunta?", le preguntó Analía Franchín a Geoergina. Y ella contestó sincera: "Claro que sí, me quedé con mil preguntas. Pero no la quería herir, menos en público".

Embed

"¿Y qué pregunta te quedó por hacerle?", repreguntó la panelista. Y Georgina explicó: "No, no la voy a hacer acá. Pero sinceramente no entiendo. Yo antes de la nota hablé con ella. No somos amigas, somos compañeras y no hemos trabajado tanto juntas, pero me parece un encanto de persona".

"Sinceramente, no la quería hacer sentir tan incómoda. No le podía decir ‘nena, ¿no te das cuenta de que 2+2 es 4? Porque yo también trabajo desde los 17 años. ¿Cuántos viajes puede pagar él con ese sueldo?", remarcó la conductora.

Y Franchín apuntó: "Pero ella habla de una economía dividida en el matrimonio…". Y Georgina Barbarossa cerró picante: "Perfecto, pero ¿el resto de dónde lo sacas? ¡Es el sueldo de una persona que está sirviendo a la patria!".