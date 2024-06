"Los milagros existen": el emotivo relato de un ex Gran Hermano tras contar que tiene un cáncer incurable

image.png

Acto seguido, el ex GH indicó que después de ese diagnóstico, toda su vida dio un giro drástico. “Empecé con rayos, quimios, que hasta ahora sigo haciendo cada 14 días, aunque no parezca a veces por mi forma de vivir. Aunque la vida me cuesta un poquito todos los días, no lo voy a negar, nunca jamás perdí la fe en Dios y nunca bajé ni voy a bajar los brazos. Me tocó creer y siempre creí en Dios y en los milagros”, detalló.

Y siguió: “Este viernes 31/05 tuve oncólogo y se compararon los estudios que hice ahora con los de enero. El cáncer se me desapareció de los pulmones y del hígado y el tumor que tengo en el colon cada día se está achicando más. Los niveles tumorales siguen bajando. Tengo que seguir como vengo haciendo con el tratamiento hasta que eso desaparezca por completo de mí”.

Feliz con las buenas noticias, Mauricio resaltó: “¿Vieron que los milagros existen? Hay que creer, nunca dejemos de creer. Dios nos escuchó, ¿vieron? Será que le pedimos tanto... Nosotros le gritamos a Dios y él nos escuchó”.

Y finalizó: “Quería compartir esta hermosa noticia con ustedes porque este resultado en tan poco tiempo es gracias a Dios, a mis ganas y a ustedes porque están desde el primer día. Gracias por cada palabra, por cada rezo, por cada abrazo que recibo. Gracias por tanto amor. El amor y la fe curan, no me voy a cansar nunca de decirlo. Los quiero mucho”.

Se filtró el nombre del ganador de Gran Hermano 2023 antes de la final y se viene un escándalo

Sebastián Manzoni, más conocido como La Tía Sebi, publicó un video en sus redes, donde esbozó una teoría, que dejaría en evidencia quién se consagrará en la final de Gran Hermano, en una semana picante en el reality.

El influencer destacó que Delfina, la hija de Virginia Demo, se impuso como la favorita del público luego de la estadía de los familiares y amigos en el juego. La joven se llevó una casa y le dio el liderazgo a su mamá.

"La ganadora fue Delfina. ¿Será Virginia la ganadora de esta edición? Recordemos que, el año pasado, en esta etapa, la ganadora fue Valentina, la hermana de Marcos, que fue el ganador de su edición", comentó.

La Tía Sebi advirtió que la hija de la humorista logró superar a Facundo, que era el favorito para muchos: "Delfina le ganó a Facundo, que parecía que tenía muchísima banca porque Martín era el favorito del público en el redes".

Al finalizar, el influencer lamentó la salida de la amiga de Furia, en el inicio de la etapa de amigos y familiares en GH. "Una lástima que la amiga de Furia se haya ido por el teléfono. No pudimos ver la posición en la que está Furia en el voto positivo", cerró.