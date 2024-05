Virginia se hartó de Furia y rompió en llanto en Gran Hermano: "Si se la agarra con mi hija..."

Embed

Por otro lado, durante una conversación con Darío Martínez Corti, Virginia dijo en referencia a Furia: "A mí no me desestabiliza, pero yo soy una mina de contestar y más si se la agarra con mi hija, no voy a dejar de contestarle... 'me sonríen porque me tienen miedo', le dijo a mi hija. Había música, y le dije 'qué te dijo', y mi hija me dijo: 'no, nada'".

"La única que está sancionada por estar desestabilizada es ella. O sea, que no logró desestabilizar a ningún jugador. Me parece que su plan de desestabilización le está saliendo para el or...", agregó la rubia determinante.

Y cerró: "Un día que me lo diga a mí le voy a decir 'mirá, cambiá el plan, mi amor, porque te está saliendo para el or... la única que se desestabilizó fuiste vos, nadie logró que esté sancionado'".

Revelan el secreto íntimo más prohibido de Furia y se iría de Gran Hermano 2023 de la forma más polémica

Cada vez falta menos para la final de Gran Hermano 2023 en Telefe. Y en las últimas horas, las redes sacaron a la luz una verdad de Juliana “Furia” Scaglione que nunca contó y que podría complicar su imagen positiva dentro del reality.

La jugadora, que llegó hasta esta instancia de juego con una polémica forma de juego, aseguró en varias oportunidades que, en caso de ganar, utilizará el dinero para abrir su propio gimnasio.

Cabe destacar que muchas veces la entrenadora y actriz doble de riesgo contó que atravesó una difícil vida, tras la muerte de sus padres y, con esto, sufrió una inestabilidad económica.

Sin embargo, un usuario expuso un dato de Furia que podría dar cuenta de una mentira por parte de la jugadora.

“Menos mal que ella era pobre y no tenía ni un mango para comer, pero ¿para la rino y viaje a Europa si?”, comentó un usuario de X (ex Twitter).

El dato oculto de Furia en Gran Hermano 2023

Pese a que Furia en varias oportunidades dijo que, antes de entrar a Gran Hermano, hubo días en los que comía poco debido al presupuesto que manejaba, las redes sociales dejaron entrever que la actriz doble de riesgo viajó a Europa y se sometió a una cirugía estética, pese a la situación económica que plantea.

Para sorpresa de los fanáticos del programa, Catalina Gorostidi fue una de las primeras en ver el posteo y decidió defender a la jugadora a pesar de su mala relación una vez que se rompió su amistad.

“¡No apoyo esto! Qué tiene de malo que se haga lo que quiera”, explicó la médica pediátrica. Tras el comentario, otro usuario contestó y le explicó el objetivo del dato sobre la cirugía a la que se sometió la hermanita.

“A ver Cata… la observación de parte de esta persona es que propone pobreza y necesidad en sus discursos, sin embargo, claramente le está mintiendo a todos. Incluso, a los que la apoyan afuera”, indicó sobre el juego en Gran Hermano.