Los tóxicos detalles de una nueva pelea entre la China Suárez y Mauro Icardi: "Estás invadiendo..."

Sin embargo, Pepe Ochoa reveló: "Me cuentan el motivo de por qué Mauro subió la foto con la China". "Parece ser que a raíz de todo lo que sucedió hoy en la prensa, se pelearon fuerte. La China se va a lo de la madre, que vive en Zona Norte”, comenzó contando.

“Ella está obsesionada con Wanda, a Mauro no le importa tanto, pero ella todo el tiempo quiere cercarlo para que no se pueda acercar a Wanda. Le dijo que no llame más a las hijas hasta que sea el día antes de buscarlas. Mauro le dice que necesita saber de las chicas, pero la China le hace berrinches", detalló.

En ese sentido, remarcó: “El argumento es 'déjalas porque están con su otra parte. Desentendete porque estás invadiendo todo el tiempo el terreno de la otra'. Ella se retiró, Mauro como hacía con Wanda sube la historia para que la China vuelva al barrio cerrado".

"Se fue diciéndole sos un posesivo con tus hija", finalizó Pepe exponiendo que la publicación de Mauro fue un gesto para calmar las aguas con la China.

El dato bomba de Luis Ventura sobre el embarazo de la China Suárez: "Andá preparando..."

Todo el espectáculo habla del romance del verano entre la China Suárez y Mauro Icardi que se oficializó la semana pasada con las primeras fotos que posteó la pareja a puro amor.

Luis Ventura se refirió a este tema y la conflictiva separación del futbolista con Wanda Nara. "Resulta que con L-Gante, ‘no somos nada’, ‘es un artista lo estoy manejando’, y hacía tres años que se estaban curtiendo. ¿Es mentira? Y Mauro Icardi con la China, la niñera Eugenia...", comenzó picante el periodista en una nota con el ciclo Puro Show, El Trece.

"Creo que Wanda está mal, todo lo que está haciendo es porque está porque está desestabilizada. Yo creo que se tendría que poner en eje, disfrutar de sus hijos, disfrutar de la pareja, si la blanqueó que ahora que la asuma y que se deje joder, para mí”, profundizó el periodista sobre el mal momento que atraviesa la conductora.

“¿Por qué se separó de L-Gante para vos?”, lo indagó el cronista. Y Luis Ventura opinó: “Yo creo que porque del otro lado en una jugada de ajedrez judicial, le están amenazando con profundizar las denuncias que tiene. Ya tiene una sentencia de tres años (por L-Gante), donde estornude va adentro, esa es la verdad. Yo creo que es una manera de cuidarse los dos”.

Luego, al ser consultado sobre el romance entre la China Suárez y Mauro Icardi, el periodista dejó picando la posibilidad de embarazo de la actriz: “Andá preparando para el regalo...”.

Ante la sorpresa del notero, Ventura le repitió: “Te estoy hablando en serio, andá preparando para el regalo". Y profundizó sobre el tema: “No sé si es celeste o rosa. Hay mensajito, manito en la panza, hay mensajito. Icardi ya lo dijo: ‘La voy a dejar embarazada’. ¿Lo dijo o no lo dijo? Ah bueno, listo”, sostuvo el conductor.

“¿Celeste o rosado?”, le preguntó Alejandro Castelo sobre el sexo del bebé que podría estar esperando la flamante pareja y Ventura le repreguntó con otro bombazo: “Y yo te voy a hacer otra pregunta y terminamos acá: ¿Y si es celeste y rosado?”.