Lucía Galán y Pablo Alarcón: se conocieron los motivos del final del romance tras 15 años juntos

image.png

Ambos ya venían de tener malas experiencias en el amor: Alarcón había quedado viudo de su primer matrimonio y luego estuvo en pareja con Claribel Medina, con quien tuvo dos hijas, Antonella y María Agostina. Esta relación terminó en 1995.

image.png

Lucía Galán tuvo un breve affaire con Diego Maradona, en 1997 se casó con el empresario Alberto Hasán, con quien tuvo a su hija Rocío. Luego, mientras se divorciaba de Hasán, tuvo un breve acercamiento con Ricardo Biasotti, antes que fuera pareja de Andrea del Boca.

La relación entre Lucía y Pablo iba viento en popa y ellos tenían su secreto para que así fuera: discreción con la parte mediática, poco se sabía de la intimidad de ambos. Pero, en el 2020 se distanciaron a lo que se sumó la muerte de la mamá de Lucía que le generó una gran dolor a la artista.

Luego de eso llegó la pandemia y aceleró el final del romance. "Fue la vida. No fue algo específico. Pablo es una persona muy especial que quiero mucho. Fueron 15 años juntos pero a veces la vida te va llevando por distintos caminos y prioridades. Creo que esta decisión fue lo mejor para los dos", contó Lucía Galán.

image.png

¿Es ella? Lucía Galán habló de la cantante que aparece en la serie de Diego Maradona como amante

Lucía Galán tuvo que afrontar el rebote que tiene la serie de Amazon Prime, Maradona: Sueño Bendito, donde dan a entender que la cantante de Pimpinela fue amante durante varios meses en España de Diego Maradona. El personaje se llama Lorena, es cantante y lo interpreta la actriz Eva de Dominici.

En la biopic narran algunos detalles de la vida íntima del ídolo de los argentinos. En los primeros capítulos, El Diez viaja a España para empezar su carrera en el Barcelona (donde se lució como delantero entre 1982 y 1984). En esa ciudad, el futbolista se enamora de una bella cantante: Lorena Gaumont.

Aunque en la serie cambiaron su nombre porque no habría dado su autorización para ser mencionada, la artista a la que hacen referencia sería Lucía Galán. La integrante del dúo Pimpinela reconoció en varias notas que tuvo una relación con Maradona.

“Él me dijo en ese momento estaba separado de Claudia Villafañe. Teníamos veinte y pico de años. Era el Diego sano, el Diego divertido, simpático y familiero. Era el mejor Maradona”, reveló Lucía sobre su vínculo con El Diez.

Ante el gran revuelo que se armó, Lucía Galán tuvo que aclarar si es o no ella la representada en la serie. "Vi apenas unas escenas y están muy alejadas de la realidad. No me identifico con esa ficción. Y no voy a hacer más comentarios. La verdad ya la conté muchas veces. Esa no es mi historia", dijo en charla con el diario La Nación.