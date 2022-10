Luciano Castro recordó una fuerte charla que tuvo con Gerardo Rozín antes de morir

Y recordó cómo fue aquella charla con el periodista y conductor: "Mientras rodábamos la novela, no estábamos al tanto de que en realidad era la historia de Gerardo Rozín. Yo me enteré ya avanzado el proyecto y lo que me pasó fue muy fuerte: me lo dijo el mismo Gerardo".

"Fui a ver a Camilo al Luna Park con mi hija y estaba Rozín con su hija. Me preguntó qué tal El primero de nosotros y le respondí: “Uy, no sabés Gerardo, está muy bueno el proyecto. Lo veía poco a él en el canal porque me lo encontraba siempre en un bar de enfrente, al que íbamos a comer", recordó Castro.

"Hablábamos cosas del trabajo pero no éramos amigos. “La novela va muy bien, se actuó en un nivel muy alto desde lo artístico, muy exigente, le conté y noté que se reía por lo bajo. “¿Vos viste algo?”, le pregunté porque sabía que Gerardo era muy bocho y pesaba mucho en Telefe. “No, pero sé todo”, me dijo. Y ahí me enteré que era su propia historia", expresó conmovido.

"No supe qué hacer. Porque aparte sabía que él ya tenía su enfermedad diagnosticada, su tiempo contado y me estaba diciendo algo con una tranquilidad y una espiritualidad, que a mí me removía todo. Corto y básico como soy, le dije: “Dale, ¿en serio?”. Me respondió que sí y no pudo decirle más nada. Así me enteré, me lo dijo él mismo", cerró Luciano Castro.

La emotiva foto del encuentro de Mau y Ricky con Elena, la hija de Gerardo Rozín y Carmela Bárbaro

Carmela Bárbaro y su hija Elena, fruto de su matrimonio con el recordado Gerardo Rozín, fueron una de las tantas figuras del medio que no quisieron perderse el show en el Luna Park de Mau y Ricky Montaner el pasado 14 de septiembre.

Y no se trató de una salida más de madre e hija. Sucede que los hijos de Ricardo Montaner tenían un profunda relación de amistad con querido periodista fallecido en marzo de este año, quien luchó en silencio hasta sus últimos contra un tumor cerebral.

Así es que los ex jurados de La Voz Argentina Mau y Ricky no dudaron en recibir a Elena y su mamá en el back de su reciente presentación del mítico estadio Luna Park.

Y como toda madre emocionada ante la felicidad de sus hijos, Carmela Bárbaro compartió desde su cuenta de Instagram el emocionante momento del encuentro de la pre adolescente con sus ídolos.

"Esa sonrisa vale más que todo lo que les pueda contar sobre lo bien que la pasamos en el show de @mauyricky", comenzó escribiendo la ex de Gerardo Rozín.

Y agregó feliz: "Pero si les puedo decir que además de artistas excelentes son personas maravillosas, cálidas y afectuosas . Gracias con el alma familia Montaner... estuvo de put... madre".