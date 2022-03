Luis Novaresio habló de la polémica foto de su gato: "Fue un escándalo"

“Un día publiqué la foto de mi gato. A mí me gustan los perros, pero un día entró a vivir un gato a mi casa y se quedó. Y un día le saqué una foto en la computadora al gato, a Naju, y un cretino, porque es un cretino el que hizo esto, hizo un zoom de la computadora y se ve una solapita de una página porno gay”, recordó en diálogo con Infobae.

Y añadió: “Yo la subí a Instagram o a Twitter, no me acuerdo dónde, pero el responsable comercial de esta compañía, Gonzalo Figueira, me llamó y me preguntó: ‘¿Qué vas a hacer con la foto que subiste?’. Le digo: ‘¿Qué tiene mi foto del gato?’. Me responde: ‘¿Por qué no mirás bien? ¿Por qué no entrás a Twitter?’. ‘El gato de Novaresio’ fue tendencia por tres días. Y ahí, bueno... creo que fue mi inconsciente”.

Luis Novaresio sobre su foto viral: "Me debería haber reído y no supe hacerlo"

Cuándo se le preguntó qué fue lo primero que pensó cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, Novaresio contó: “Un escándalo. ‘¿Cómo lo explico? ¿Qué digo en mi casa? ¿Qué va a decir mi ex? ¿Y mis compañeros?’. Bueno, la gran mayoría de mis compañeros sabía. (La foto del gato) fue un domingo. Yo hacía radio y justo había pedido el lunes y el martes para descansar, pero no me los podía tomar en este contexto, así que encima tuve que ir a trabajar”.

El conductor recordó que habló con Daniel Hadad y el empresario de los medios le dijo: “¿Cuál es el problema? Los que te respetamos y te queremos, te respetamos y te queremos. Andá para adelante, son dos días más”.

“No dije nada. Nada. Yo cometí un error: me debería haber reído y no supe hacerlo”, cerró Luis Novaresio sobre su decisión de evitar hablar del tema públicamente.