Luis Ventura como nunca antes en un mar de lágrimas por la muerte de Carlitos Balá

También contó cómo fue su experiencia trabajando con él y Panam en las obras de teatros infantiles: "Tuvimos que hacer 3 funciones, ahí entendí lo que era el amor de un niño", señaló Luis, con lágrimas en los ojos.

"Balá en el teatro Astros era mi vecino en camarín. Estaba sordo, no escuchaba bien, pero cuando alguien le decía que yo había llegado salía de su camarín y venía al mio, Me hacía una rrutina de 25 a 30 chistes, para agasajarme, para abrigarme hasta que venía el grito para salir a escena para hacer su personaje de Angueto. Muchas veces como no escuchaba no hacía caso y demoraba la entrada a escena... Panam rabiaba y lo mandaba a buscar. Y Carlitos Balá salía con su magia y encendía el aplauso de los pibes. Me parece que no me guardé nada con él", relató Ventura con profunda emoción.

Mirtha Legrand tras la muerte de Carlitos Balá: "Hace años que lo invitaba, pero ya no iba a la televisión"

En la mañana de este viernes, se conoció la triste noticia de que, a sus 97 años, murió Carlitos Balá. Con dolor, varios famosos dejaron sus mensajes de condolencias para la familia y lo recordaron con algunas conmovedoras anécdotas.

Y uno de los mensajes más especiales es el de Mirtha Legrand, quien a lo largo de las décadas de su exitoso programa lo había invitado al querido animador infantil.

"Es triste la noticia, me enteré esta mañana temprano y lo recordaré con una sonrisa siempre”, señaló la diva en diálogo con PrimiciasYa.

“Carlitos era absolutamente genial y muy querido por todos... Las frases que inventó, era muy creativo y gracioso”, agregó.

"Hacía varios años que lo invitaba al programa pero ya no iba a la televisión. Siempre se lo recordará con mucho cariño", reveló Mirtha.

La Chiqui también le dedicó sentidas palabras a través de sus redes sociales: "Carlitos un ser adorable. Nunca te olvidaremos y estarás siempre en nuestros corazones. Gracias por hacernos bien a grandes y chicos. Adiós Carlitos para vos todo honor y toda gloria! Ea-ea-ea-pe-pé!".