Luis Ventura reveló por qué los programas de espectáculo no tienen su terna en los Premios Martín Fierro

Luego, agregó: “El Presidente tiene acceso a mucha información de votos y no quiero ver a gente votándose a sí misma. No quiero ver gente votando sus programas. No quiero”.

“Hagan una asamblea. Yo no soy un déspota, soy un Presidente democrático”, dijo, mientras en el ciclo de Karina Mazzocco discutían su opinó.

“Si consideran que hay que cambiar el criterio, vamos a una asamblea, me ganan y listo”, marcó. “¡Que lo voten los socios!”, cerró.

Escándalo con los nominados de los Martín Fierro 2022: se olvidaron de una famosa

Este miércoles, Luis Ventura dio a conocer la lista de nominados para los premios Martín Fierro 2022.

En el ciclo de Verónica Lozano en Telefe, Cortá por Lozano, el presidente de APTRA abrió los sobres con las personas que fueron elegidas para formar parte de cada categoría.

En la terna "Jurado de TV", la placa de nominados decía: Ricardo Montaner, La Sole, Lali, Mau y Ricky (por La Voz Argentina, Telefe), Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular (por MasterChef Celebrirty, Telefe) y Ángel de Brito, Pampita, Jimena Barón y Hernán Piquín (Por La Academia, El Trece).

En ese momento, nadie se dio cuenta que había una ausencia en ese categoría: se habían olvidado de incluir a Guillermina Valdés, que fue parte del jurado del certamen de Showmatch,

En su cuenta de Twitter, Ángel de Brito señaló el error. "Se olvidaron de Guillermina los de APTRA", exclamó el conductor de LAM.

Ante la atinada observación de la figura de América TV, Verónica Lozano explicó al aire en su programa que la mujer de Marcelo Tinelli también fue nominada, pero por un descuido de la entidad que preside Ventura, no la habían incluido en las placas.