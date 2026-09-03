Luisana Lopilato liquidó a Mariano Martínez al recordar el noviazgo: "No tengo..."

"Trabajé con él en Alma Pirata", recordó la esposa de Michael Bublé. Y agregó: "Pasó tanto tiempo chicos, que me hice madre y es muy loco porque mi vida te diría empezó desde que tengo hijos porque no tengo memoria".

"Como que ¿cómo es que mis hijos no estuvieron en mi vida todo el tiempo? Empiezo a recordar desde esa época, y me pasa mucho con los proyectos también", continuó Luisana Lopilato.

Luisana Lopilato fulminó a Mariano Martínez en el ranking de compañeros de elenco

En el juego planteado al aire, Nati Jota le consultó directa a Luisana Lopilato: "¿Dónde lo ponemos a Mariano (Martínez)?". A lo que la invitada no dudó: "Son un montón y trabajé con mucha gente y era muy chica… ¡Diez!”, expresó dejando liberados de entrada los puestos anteriores para otras figuras.

En tanto, el puesto número uno quedó de entrada para su hermano Darío Lopilato: "Con Darío nunca nos peleamos, con mi hermana sí por ahí dejamos un break de uno o dos días y volvemos a hablar como nada, son mis hermanos", reconoció.

Cabe recordar que Luisana y Mariano protagonizaban Alma Pirata en 2006, tira de Cris Morena, y fueron una de las parejas más comentadas de la farándula por aquel entonces, vínculo que terminó tras dos años.

Lo cierto es que al momento de elaborar un ranking con las personas que trabajó ante la aparición de algunas figuras, Lopilato marcó distancia de su expareja.