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Luisana Lopilato liquidó a Mariano Martínez al recordar el noviazgo: "No tengo..."

Luisana Lopilato recordó el romance con su colega Mariano Martínez y lo ubicó en un particular puesto al repasar las personas con las que trabajó.

3 sept 2026, 08:00
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Luisana Lopilato liquidó a Mariano Martínez al recordar el noviazgo: No tengo...

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Luisana Lopilato liquidó a Mariano Martínez al recordar el noviazgo: "No tengo..."

Hace unos días Lali Espósito visitó el streaming de Martín Cirio y fue contunente con Mariano Martínez, quien fue su pareja y compartieron juntos el protagonismo de la ficción Esperanza Mía.

Lo cierto es que ahora Luisana Lopilato recordó el tiempo que trabajó con el actor, con quien estuvo en pareja dos años, entre 2004 y 2006, y compartieron elenco en Alma Pirata.

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Fue durante su visita al programa Sería Increíble (Olga) cuando Nati Jota le planteó un juego de ordenar en un raking de 1 a 10 (del mejor al peor) a distintas personas con las que trabajó a lo largo de su carrera.

El lugar que eligió la actriz para colocar a Mariano Martínez fue contundente: ¡en el último puesto!. Sin embargo, dio sus razones sobre esa particular decisión.

"Trabajé con él en Alma Pirata", recordó la esposa de Michael Bublé. Y agregó: "Pasó tanto tiempo chicos, que me hice madre y es muy loco porque mi vida te diría empezó desde que tengo hijos porque no tengo memoria".

"Como que ¿cómo es que mis hijos no estuvieron en mi vida todo el tiempo? Empiezo a recordar desde esa época, y me pasa mucho con los proyectos también", continuó Luisana Lopilato.

Luisana Lopilato fulminó a Mariano Martínez en el ranking de compañeros de elenco

En el juego planteado al aire, Nati Jota le consultó directa a Luisana Lopilato: "¿Dónde lo ponemos a Mariano (Martínez)?". A lo que la invitada no dudó: "Son un montón y trabajé con mucha gente y era muy chica… ¡Diez!”, expresó dejando liberados de entrada los puestos anteriores para otras figuras.

En tanto, el puesto número uno quedó de entrada para su hermano Darío Lopilato: "Con Darío nunca nos peleamos, con mi hermana sí por ahí dejamos un break de uno o dos días y volvemos a hablar como nada, son mis hermanos", reconoció.

Cabe recordar que Luisana y Mariano protagonizaban Alma Pirata en 2006, tira de Cris Morena, y fueron una de las parejas más comentadas de la farándula por aquel entonces, vínculo que terminó tras dos años.

Lo cierto es que al momento de elaborar un ranking con las personas que trabajó ante la aparición de algunas figuras, Lopilato marcó distancia de su expareja.

     

 

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