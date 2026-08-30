Se conoció la primera foto de Callejero Fino detenido por tenencia ilegal de arma

Quién es Callejero Fino

Callejero Fino es el nombre artístico de Simón Natanael Alvarenga, cantante argentino nacido en 1995 y oriundo de Derqui, partido de Pilar, considerado uno de los máximos referentes del género RKT en el país. Su acercamiento a la música llegó a los 13 años a través del rap de barrio y las batallas de freestyle, y en su juventud fue condenado a seis años de prisión por un robo, pena que cumplió parcialmente en la cárcel y luego bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica, período durante el cual comenzó a componer los temas que lo catapultaron a la fama. Con éxitos como "Tu Turrito", "PA TRA RKT" y "En la intimidad" junto a Emilia Mernes, se convirtió en una de las figuras más convocantes de la escena musical urbana, sumando además popularidad en televisión gracias a su paso por Bake Off Famosos.