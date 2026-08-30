A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
ENORME REVUELO

Se conoció la primera foto de Callejero Fino detenido por tenencia ilegal de arma

Apareció una imagen de Callejero Fino luego de haber sido detenido por posesión ilegal de arma de guerra. Los detalles del caso.

30 ago 2026, 19:40
Banner seguínos en google Primicias Ya
Se conoció la primera foto de Callejero Fino detenido por tenencia ilegal de arma

Se conoció la primera foto de Callejero Fino detenido por tenencia ilegal de arma

Se conoció la primera foto de Callejero Fino detenido por tenencia ilegal de arma

Se conoció la primera foto de Callejero Fino detenido por tenencia ilegal de arma

Se conoció la primera foto de Callejero Fino tras su detención en Villa La Ñata, partido de Tigre. En la imagen se lo ve al cantante parado, con expresión seria, mientras es custodiado en el marco del operativo policial que terminó con su arresto.

El arresto de la figura del RKT ocurrió durante un operativo de la Departamental Tigre de la Policía Bonaerense, luego de que agentes detectaran una Volkswagen Amarok que circulaba sin patente. Al identificar a sus ocupantes y registrar el vehículo, encontraron dentro del habitáculo una pistola calibre .40, marca Glock, con la numeración limada. Junto al músico viajaba un joven de 27 años, con domicilio en Presidente Derqui.

Leé también

Detuvieron a Callejero Fino con un arma de guerra ilegal: iba al cumpleaños del novio de María Becerra

Detuvieron a Callejero Fino con un arma de guerra ilegal: iba al cumpleaños del novio de María Becerra

El hallazgo derivó en la apertura de una causa por tenencia ilegal de arma de guerra, a cargo del fiscal Cosme Iribarren, de la UFI de Benavídez. Tanto el arma como la camioneta quedaron incautadas. Tras ser detenido, el cantante no ocultó su preocupación: "Me quiero matar", aseveró, y explicó ante los agentes que se dirigía "al cumpleaños del novio de María Becerra (J Rei) en una quinta de la zona". Por el momento, Callejero Fino continúa detenido y se espera que sea indagado en las próximas horas.

Quién es Callejero Fino

Callejero Fino es el nombre artístico de Simón Natanael Alvarenga, cantante argentino nacido en 1995 y oriundo de Derqui, partido de Pilar, considerado uno de los máximos referentes del género RKT en el país. Su acercamiento a la música llegó a los 13 años a través del rap de barrio y las batallas de freestyle, y en su juventud fue condenado a seis años de prisión por un robo, pena que cumplió parcialmente en la cárcel y luego bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica, período durante el cual comenzó a componer los temas que lo catapultaron a la fama. Con éxitos como "Tu Turrito", "PA TRA RKT" y "En la intimidad" junto a Emilia Mernes, se convirtió en una de las figuras más convocantes de la escena musical urbana, sumando además popularidad en televisión gracias a su paso por Bake Off Famosos.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Callejero Fino

Lo más visto