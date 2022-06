Majo Martino habló sobre la vida de Martín Salwe fuera de El hotel de los famosos

Embed

“Me contaron que la está pasando mal y está buscando ayuda. Se quiere pegar a la gente que quedó bien. ‘Por favor, vayamos a comer con los que están bien vistos en el programa’”, reveló Majo Martino ante la consulta de Mariana Brey por Salwe.

“La familia de Martín estaba muy preocupada y querían que dejara el programa. Igual Martín entró sabiendo dónde estaba, sabiendo lo que quería…”, acotó el conductor Adrián Pallares.

"Y sabiendo el personaje, que no es personaje, es él, quiso mostrarse tal cual. Y bueno, que se la banque”, indicó Majo Martino sobre las polémicas actitudes de Salwe dentro del programa que lo llevaron al centro de la polémica.

Fuerte cara a cara entre Majo Martino y Martín Salwe en El hotel de los famosos

Majo Martino y Martín Salwe volvieron a protagonizar otro tenso momento de convivencia en el programa El hotel de los famosos, El Trece.

En el momento en que ambos exponían su voto de nominación, El Chino Leunis le preguntó a Salwe por la relación con su compañera, a quien ella consideraba como amigo fuera del reality.

“No es que hubo una resolución con Majo o llegamos a un punto en común. Todo quedó como la vida misma cuando tenés algunas diferencias y hay una pelea. Quizás el tiempo ayude, quizás sea en otro contexto y no en este hotel”, sostuvo Martín Salwe.

Y afirmó: “Quizás me resulte hasta más cómodo. No porque se vaya, sino porque acá no encuentra espacio de diálogo y se genera una distancia que hace que sea mejor que uno de los dos no esté. Porque estamos los dos acá, pero es como que no estamos”.

Tras escucharlo, Majo Martino fue categórica y siguió firme en su postura de no creerle: “No me genera absolutamente nada lo que dice Martín. De verdad que ya no me genera nada. No me dan ganas de responderle porque lo veo actuando y con un cassette puesto”.