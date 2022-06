Martín Salwe lleva a juicio a Leo García por tratarlo de "violín"

Embed

"Es un violín en potencia. Es fuerte porque está en televisión un degenerado", había dicho el intérprete de Reírme más en dicha entrevista.

"Ya están armando la querella penal por calumnias e injurias", acotó Pía Shaw.

Por último, Ángel reveló que Alejandro Cipolla representará al ex locutor de La Academia en la demanda contra García.

image.png

Leo García contó por qué decidió irse de El hotel de los famosos

Leo García entró en El hotel de los famosos, pero decidió irse por su propia voluntad porque no vivió una grata experiencia en el reality.

"Yo me di cuenta que el maltrato era parte del juego de algunos y eso no me gustaba", explicó el artista en el piso de Intrusos.

image.png

García mencionó que los ataques que recibía lo terminaron cansando. "A mí eso no me gustó y yo me fui como rata por tirante", añadió.

Al finalizar, el cantante remarcó que fueron muchísimas las veces que se burlaban de él. "A mí me agredían constantemente", concluyó.