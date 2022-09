Malena Pichot fulminó a Valeria Mazza luego de sus polémicos dichos sobre la crianza

Una de las opiniones más fuertes las expresó Malena Pichot: "Lo siniestro es que diga “yo soy mamá de varones” teniendo una hija, es siniestro que expresen sus preferencias aunque las tengan!", comenzó diciendo en su cuenta de Twitter.

"Y es siniestra la idea fosilizada de que un varón solo por ser varón es simple, cuando está claro que no hay nada simple en un femicida, por ejemplo", siguió la periodista de la radio Futuröck.

Luego, con su humor característico, ironizó "La gente me dice que no puedo opinar porque no tengo hijos y quiero aclararles que soy madre pero los tengo pupilos y no los muestro porque me salieron nenas y yo soy MAMÁ DE VARONES"

Valeria Mazza y su polémica opinión: ¿Es más fácil criar hijos varones?

Sus comentarios encendieron las redes. La modelo, conductora y empresaria Valeria Mazza habló sobre la maternidad y aseguró:"Soy muy mamá de varón". Y lo justificó con una advertencia: "Es muy difícil hablar de estas cosas y no entrar en esta diferencia de géneros. No me quiero meter en líos pero, como estructura, el hombre es mucho más simples que la mujer", dijo Mazza.

En medio de una entrevista, Valeria Mazza describió de su maternidad cambió cuando nació su cuarta hija, Taína. Hasta entonces Mazza era madre de tres varones.

"Es mucho más fácil, más simple la crianza del varón que de la mujer", aseguró Mazza en una charla con la periodista María Laura Santillán, en Infobae.

Y siguió: "Yo me veo así. Mamá de varón tenés que hacer diez preguntas para poder tener una respuesta que sea una frase completa. Yo llevaba en el auto chicos con sus amigos y era: ‘¿cómo les fue? Bien. ¿Qué hicieron hoy? La clase’”, detalló.

Y marcó un contrapunto con la experiencia con las niñas: “Y de repente con chicas, me subía al auto y era ‘bla, bla, bla, bla, me dijo, se peleó, porque Fulanito, porque Menganito’. ¡Paren un poco!'", recapituló. Luego siguió recreando el diálogo cotidiano": "'Primero: no critiquen. No se critica. No hables mal de nadie. Ponete en el lugar del otro. Vamos a analizar un poco'. Si no son unas novelas interminables", dijo la modelo.