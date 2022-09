Valeria Mazza hizo un irónico video para explicar sus dichos sobre la crianza de sus hijos

"Dos: uno no educa igual a ninguno de nuestros hijos, más allá del sexo, porque lo ideal no es dar lo que uno puede sino lo que ellos necesitan. Más allá del sexo tiene que ver con su personalidad y sus necesidades", siguió.

"Tres: siempre hablo desde mi experiencia, no generalizo. Hablo desde mi lugar, esto es lo que conozco, lo que a mí me pasa, es mi experiencia", sostuvo.

Para cerrar, ironizó: "Ahora los dejo porque Taina me tiene que seguir contando todo lo que le pasó en el día y tengo que ir a hacerle las 10 preguntas a mis hijos para tratar de adivinar qué les pasó a ellos en su día. Les mando un beso enorme, los quiero y cuidémonos".

Valeria Mazza y su polémica opinión: ¿Es más fácil criar hijos varones?

Sus comentarios encendieron las redes. La modelo, conductora y empresaria Valeria Mazza habló sobre la maternidad y aseguró: "Soy muy mamá de varón". Y lo justificó con una advertencia: "Es muy difícil hablar de estas cosas y no entrar en esta diferencia de géneros. No me quiero meter en líos pero, como estructura, el hombre es mucho más simples que la mujer", dijo Mazza.

En medio de una entrevista, Valeria Mazza describió de su maternidad cambió cuando nació su cuarta hija, Taína. Hasta entonces Mazza era madre de tres varones.

"Es mucho más fácil, más simple la crianza del varón que de la mujer", aseguró Mazza en una charla con la periodista María Laura Santillán, en Infobae.

Y siguió: "Yo me veo así. Mamá de varón tenés que hacer diez preguntas para poder tener una respuesta que sea una frase completa. Yo llevaba en el auto chicos con sus amigos y era: ‘¿cómo les fue? Bien. ¿Qué hicieron hoy? La clase’”, detalló.

Y marcó un contrapunto con la experiencia con las niñas: “Y de repente con chicas, me subía al auto y era ‘bla, bla, bla, bla, me dijo, se peleó, porque Fulanito, porque Menganito’. ¡Paren un poco!'", recapituló. Luego siguió recreando el diálogo cotidiano": "'Primero: no critiquen. No se critica. No hables mal de nadie. Ponete en el lugar del otro. Vamos a analizar un poco'. Si no son unas novelas interminables", dijo la modelo.