Marc Anthony en Argentina: últimas entradas para el estadio de Vélez

En sus 30 años de trayectoria, Marc Anthony recibió innumerables certificaciones de oro y platino de la Recording Industry Association of America (RIAA), además de ser acreditado con más de 30 éxitos en las listas de Billboard y más de 8 mil millones de visitas en YouTube.

Comenzó la cuenta regresiva para vivir una noche a pura salsa junto a Marc Anthony. La cita imperdible es el 14 de diciembre en el estadio Vélez Sarsfield.

Marc Anthony

Acerca de Marc Anthony

Marc Anthony, es uno de los artistas musicales más influyentes de su época. Nacido como Marco Antonio Muñíz de padres puertorriqueños en la ciudad de Nueva York, es el artista de salsa más vendido de todos los tiempos y un verdadero embajador de la música y la cultura latina.

Entra en su cuarta década como artista de grabación con docenas de certificaciones de oro y platino de la Asociación de la Industria de la Grabación de América (RIAA), 105 éxitos número uno en Billboard, más de 8 mil millones de vistas en YouTube y un total de 15,218 mil millones de reproducciones en todas las plataformas.

Conocido por su voz intensa y emotiva, así como por sus actuaciones en vivo impresionantes, es uno de los artistas de giras más prolíficos de la industria musical, con numerosas entradas en las listas de las Giras de Conciertos con Mayores Ingresos Globales de Pollstar.

Tras su primer álbum de salsa, "Otra Nota" (1993), sus álbumes rompieron récords de ventas y listas. Su tercer álbum, "Contra La Corriente", fue el primer álbum de salsa en ingresar a la lista de álbumes Billboard 200. Su álbum más reciente, "Pa'llá Voy" (2022), su decimotercer álbum (el undécimo en español), fue lanzado bajo su propio sello Magnus / Sony Latin Music. Recibió cuatro nominaciones al Grammy y ganó el Grammy al Mejor Álbum de Salsa. En su gira, se presentó ante audiencias agotadas en todo Estados Unidos, Europa y América Latina.

Su álbum anterior, "Opus" (2019), recibió el premio al Mejor Álbum Tropical Grammy en 2020 y fue finalista en 4 categorías en los Premios Billboard de la Música Latina 2020. Su álbum anterior a ese, "Marc Anthony 3.0" (2013), recibió un American Music Award, un Grammy, cinco Premios Lo Nuestro, dos Premios Juventud y una especial certificación "Diamante 6 veces" de la RIAA.

Ha recibido múltiples Premios Billboard de la Música Latina, incluyendo 10 como artista en solitario, tres premios Billboard y reconocimientos especiales de las cadenas Univisión y Telemundo. También ha tenido éxitos en colaboraciones con Maluma ("La Fórmula", 2023), (dos veces) con Gente de Zona ("La Gozadera", 2014, y "Traidora", 2015), y más recientemente "De Vuelta Pa'La Vuelta" con Daddy Yankee.

Marc Anthony también ha establecido un currículum actoral altamente creíble, con papeles en películas como "In the Heights" (2021), "El Cantante" (2006), "Hombre en Llamas" (2004), "En el Tiempo de las Mariposas" (2001), "Rescate en el Infierno" (1999) y un papel principal en el musical de Paul Simon, "The Capeman" (1998) en Broadway.