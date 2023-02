Marcelo Corazza tras resultar herido en la puerta de la casa de Gran Hermano 2022: "Me asusté, parecía un tiro"

Al momento en que Walter "Alfa" Santiago tenía que abandonar la casa, luego de ser eliminado por Romina, comenzaron a escucharse cohetes, bombos y gritos.

Lo primero que se pensó era que se trataba de seguidores de alguno de los dos participantes, pero en realidad era una manifestación del sindicato de trabajadores de televisión, SATSAID.

La ruidosa movilización provocó que la emisión del domingo se cortara antes de que Alfa llegara al estudio principal, donde los eliminados saludan a Santiago del Moro y a su familia.

Embed

La palabra de Marcelo Corazza tras ser herido en la puerta de la casa de Gran Hermano 2022

Y en diálogo con PrimiciasYa, Mercelo Corazza contó cómo se encuentra tras el preocupante momento que vivió: "Fue un susto, un golpe en la espalda. Estoy dolorido la verdad pero estoy bien. Cayó algo y me pegó, pero estoy bien", comenzó diciendo el ex GH y productor.

Por último, comentó: "No sabemos qué fue lo que me golpeó. Calculamos que algo que cayó de los petardos o un piedrazo, o algo así. En ese momento me asusté, parecía un tiro.