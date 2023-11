Marcelo Tinelli lleva a juicio a Jonatan Viale: los detalles

Embed

En el programa de Karina Mazzocco, el periodista Diego Esteves reveló que hubo una mediación, pero el periodista no concurrió. "Fueron a una conciliación. Marcelo Tinelli fue con su abogado, Osvaldo Pereyra, aunque Jonatan Viale no se presentó. Esa era la instancia en la cual Jonatan podía retractarse de lo dicho. No asistió, con lo cual, van a juicio directo", señaló.

El letrado que representa al conductor del Bailando 2023, Osvaldo Pereyra, solicitó a LN+ que provean del material del programa Más realidad -donde fueron realizadas dichas declaraciones- que será presentado como prueba en la causa.

En el ciclo de América TV precisaron que, si Marcelo Tinelli logra un fallo a su favor en la Justicia, el resarcimiento económico será donado al Hospital Garrahan.

Rating del miércoles: gran noche para el Bailando 2023 con Marcelo Tinelli

En la noche del miércoles, y en una gala picante de sentencia, el Bailando 2023 con Marcelo Tinelli registró un promedio de 7.3 puntos de rating con picos de 9.1 en la pantalla de América.

El certamen de baile se mantiene con buenos números siendo lo mejor del canal del cubito. Además, le ganó a su principal competidor, Los 8 escalones, que en El Trece logró 6.3 puntos.

También por momentos estuvo empatando y superando a Got Talent Argentina, que en Telefe logró uno de sus números más bajos al llegar a los 8.7 puntos.

Lo más visto del miércoles fue la novela turca Traicionada (Telefe) que obtuvo 9.1 puntos de rating. Por su parte, Telefe Noticias logró 7.7 puntos frente a los 5.9 puntos de Telenoche (El Trece).