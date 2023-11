Marcelo Tinelli reveló cuál fue el primer y romántico mensaje que le envió a Milett Figueroa

“No sé por qué se dio ahora. Pero yo siempre digo que aprendí durante todo este tiempo a estar soltero y estar soltero no quiere decir que no haya visto a alguna chica o me haya encontrado con mujeres”, comenzó Marcelo Tinelli.

Y afirmó: “Lo que me pasó con Milett no me había pasado, naturalmente, con otras personas. Salta a la vista porque algo me pasó diferente y evidentemente tiene que ver cuando vos ‘matcheás’ con alguien, se vuelve diferente. Me pasó algo desde el primer día que la vi”.

Tinelli admitió que en la foto oficial del Bailando 2023 se dio el primer flechazo entre los dos y que no la conocía: “La verdad que desde que me la mostraron, siempre dije que era una linda mujer, pero yo nunca la había visto personalmente".

"Veía en su presentación que decía que era actriz, que había hecho seis películas y trabajado en España. Y el día de la foto me pasó algo especial. Reconozco que hubo ahí una mirada cuando entró y se río”, recordó el conductor.

Y reconoció que fue él quien se animó a iniciar las primeras conversaciones y cuál fue el primer mensaje que le mandó: “Yo di el primer paso. Tengo una persona, que es amiga ya hace mucho tiempo, que es Papelito de Perú, que es justamente quien la trajo. Entonces le escribí y le dije si me podía pasar el número de Milett y la primera vez le escribí yo. Le puse ‘hola, Milett’”.

“Le ponía corazones, la likeaba pero no me daba para fueguitos, me parecía medio desubicado. Le escribí y le puse ‘me encantó verte en la foto. Me encantó conocerte”, finalizó Marcelo Tinelli.

Se supo el verdadero nombre de Milett Figueroa, la modelo que conquistó a Marcelo Tinelli

Claramente Milett Figueroa se convirtió en una de las participantes que más minutos tiene en la pista del Bailando 2023, América Tv, por su sensual coqueteo con Marcelo Tinelli, lo que generó que comiencen a compartir algunas actividades fuera de cámara por lo que algunos ya se animan a hablar romance.

Es así que en la noche del lunes, la modelo peruana mantuvo un mano a mano con Ángel de Brito vía móvil en LAM, quien no dudó en indagar algunos detalles de su incipiente relación con Marcelo.

En medio de la charla, donde Milett describió el fin de semana que compartió con el conductor hincha de San Lorenzo, de Brito ahondó sobre la propia peruana.

“Te quería preguntar Milett Figueroa, ¿tenés segundo nombre?”, consultó directo el también jurado del certamen de baile televisivo, a lo que la concursante más popular de esta temporada reveló que su nombre de nacimiento, según figura en su documento es “María Milett Figueroa”, un dato desconocido hasta ahora ya que desde sus redes sociales se la conoce simplemente como Milett a secas.