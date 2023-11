Marcelo Tinelli dio detalles de cómo fue la presentación familiar de Milett Figueroa: "Lo que hice fue..."

Si bien el conductor y la mamá de Milett habían tenido un encuentro en la pista del programa, esta vez se trató de una presentación formal en calidad de familia. “Vino Papelito, vino la suegra, estaba yo, alguna de mis hijas también, el Tirri e hicimos una comida en Nordelta”, detalló.

En ese sentido, resaltó que todo fue muy ameno y confesó: “La suegra divina, primero es una mujer divina, de un carácter importante y con presencia. Milett también tiene mucho carácter, tiene toda esa dulzura y es una mujer muy firme en sus convicciones”.

Embed

La mamá de Milett Figueroa habló del romance de su hija con Marcelo Tinelli

En LAM (América TV) mostraron el video en el que la mamá de Milett Figueroa, doña Marthita Valcárcel, reaccionaba en vivo al beso que se dio su hija con Marcelo Tinelli en el Bailando 2023.

"Bueno, como toda madre me emociono. Si esto es como se ve, mi corazón reboza de alegría y de amor porque veo una cosa tan hermosa y transparente que pocas veces se ve y estila en estos días”, expresó la mujer al ver las imágenes de la modelo en la pista de baile con el conductor.

Acto seguido, le preguntaron por qué se emocionaba y ella respondió: "Me emociono porque veo algo que yo sé tanto como ustedes. Últimamente no me he comunicado mucho con mi hija, porque estoy cuidando a mi hermanito que está muy malito. Sé tanto como ustedes saben", se justificó doña Marthita.

Ahí, uno de los panelistas del programa lanzó: "No mientas, porque tú te comunicas con Marcelo, mentira". La mamá de Milett volvió a repetir que tenía la misma información que los periodistas.

Por otro lado, sostuvo que no le gusta "que se diga que esto fue un chiste, un show, que termina el Bailando’y se acabó. No, ella no es un objeto, ella dijo que es un ser humano y él es un señor”.