Marcelo Tinelli reveló el nombre secreto que Charlotte Cannigia le pondría a su hija: "Es un pelotazo"

"Yo ya tengo un nombre, Marce. Te lo voy a decir en secreto", dijo la influencer. Charlotte se acercó al oído del conductor y antes de revelarle el nombre le pidió que no lo contara.

"¿Es un nombre inglés?", le preguntó Marcelo que quedó descolocado por la elección de la participante. "¡Americano, Marce! Te lo digo de nuevo", lo corrigió.

"Pero qué raro el nombre. ¿Y cómo es el apellido de Roberto?", dijo Marcelo. "Estorino", le respondió. "Pero no da, por favor a la chica no le pongan ese nombre. No pega ni con cola. Lo voy a decir porque no me gusta, para que lo cambien", lanzó el conductor. "No, por favor, no lo digas, que se van a llamar todas así", opinó la concursante.

¿Se permite anotar un nombre en inglés, acá, en Argentina? Es un pelotazo en los huevos. Cuando le tomen lista y lleguen a la e, y le digan Estorino, Britney...", reveló. "Pero yo te dije que era un secreto, Marce", le reprochó Charlotte.

Charlotte Caniggia, complicada con el caso del empresario descuartizado: el motivo

Cuando por estos días Charlotte Caniggia se encuentra entrenando a destajo de cara a la que será su participación en el Bailando 2023, próximo a debutar en la pantalla de América TV, en las últimas horas se supo que la hermana de Alex podría ser citada por la Justicia.

Lo cierto es que la familia de Fernando Pérez Algaba, el empresario descuartizado en Lomas de Zamora en julio pasado, solicitó que Charlotte sea citada a declarar como testigo en la causa luego de haber sido mencionada por uno de los imputados.

Fue el comisario Horacio Mariano Córdoba, uno de los detenidos por el crimen, quien la nombró en su indagatoria al declarar que "Lechuga" utilizó oficinas y computadoras provistas por Charlotte Caniggia en el momento que incursionó en el negocio de las criptomonedas.

De esta manera, el abogado Javier Baños, representante del hermano de Fernando Pérez Algaba, solicitó al fiscal Marcelo Domínguez, de la UFI 5 de Lomas de Zamora, que cita a declarar a la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia para que manifieste si conocía a Lechuga, qué relación la unía y para que aporte la información necesaria sobre el departamento que facilitaba para las operaciones comerciales de la víctima.

De acuerdo a la presentación, el letrado de los Pérez Algaba considera que Charlotte podría aportar datos valiosos a la causa “como propietaria o al menos facilitadora de un departamento para que Fernando llevara a cabo operaciones”.