La tremenda confesión de Charlotte Caniggia sobre la relación con sus padres: "Solo me hablan para..."

Charlotte Caniggia con sus padres años atrás.jpg Charlotte Caniggia años atrás junto a sus padres, Mariana Nannis y Claudio Caniggia, antes de la escandalosa separación.

Fue allí, entre las muchas consultas que le llegaron, que la hija de Mariana Nannis y Claudio Caniggia eligió responderle con una honestidad brutal a un usuario que le preguntó puntualmente: "¿Te llevás bien con tus papás?".

"No. No tengo ningún tipo de relación con ninguno de los dos" comenzó respondiendo directa. "Cuando se separaron, me dieron la espalda ambos. Sólo me hablaban para buscarme pelea o me hablan mal", agregó con un dejo de tristeza en sus palabras.

Pero eso no fue todo, porque también confesó lisa y llanamente: "Así que no me hablo con ninguno de los dos". Al tiempo que concluyó, casi como sacándose un peso de encima, "Ya no me importa pero sí lo pasé muy mal y estuve muy triste con esa situación".

Charlotte Caniggia historiano se habla con los padres.jpg

Charlotte Caniggia habló sobre el bebé que esperan Melody Luz y Alex Caniggia

Melody Luz y Alex Caniggia anunciaron hace unos días que esperan su primer hijo. Con una publicación conjunta, la pareja que comenzó su romance en el reality El hotel de los famosos, El Trece, compartieron la sorpresiva noticia desde las redes.

“¡Ahora sí! Se viene bebé”, escribieron junto a varias fotos donde se podía ver al Emperador besándole la panza, el test de embarazo positivo y hasta una de las primeras ecografías. "Estamos muy felices, te esperamos con muchas ansias para mimarte y llenarte de amor. Te deseamos, te buscamos y te vamos a cuidar para siempre”, comentaron con emoción.

charlotte caniggia melody luz.jpg

“Nunca me imaginé que fueras el papá de mi bebé, pero la vida nunca deja de sorprender y es lo que más me gusta de vivirla”, expresó él. Y agregó: “Te amo, mi pingüi, hicimos nuestra mejor creación”.

Lo cierto es que desde Instagram, en contacto con sus seguidores, a Charlotte Caniggia le consultaron si estaba emocionada por ser tía, a lo que la mediática comentó sobre esta linda noticia.

“Estoy súper contenta que voy a ser tía. Estoy segura de que seré la mejor tía del mundo. El bebé va a tener muchísimo amor. Feliz por Melody y Alex, van a ser los mejores papás del mundo. Los amo. Van a ser los mejores papás del mundo”, precisó Charlotte.