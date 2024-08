Juana Repetto le respondió a una seguidora que la tildó de "desagradable" y se solidarizó con María Becerra

“Lo primero que voy a decir es que el 90 por ciento de sus mensajes son positivos, hermosos... A mí, compartir los mensajes que me halagan me da un poco de vergüenza, lo que sí respondo un montón de preguntas con amor”, comenzó diciendo.

“Me parece que está bien también mostrar esto, para que ustedes del otro lado sean conscientes de toda la mier… que recibimos las personas que elegimos compartir lo que sea, cada uno en su rubro, a través de las redes sociales”, continuó.

Acto seguido, la actriz comentó: "Hoy leí que María, que es una cantante mega exitosa, se retira de las redes sociales porque no se está bancando emocionalmente toda la mier… que recibe”.

Luego, volvió a mencionar su caso y contó enojada: “Sin ir más lejos, le dicen ‘pelot…’ a mi hijo, ¿entendés lo que digo?”. Y agregó: "El que siempre te tira mier…, ya viene haciéndolo desde siempre. Aparece en cada foto, en distintos temas y solo para tirarte mier…”.

Inmediatamente, Juana mostró la cuenta de la seguidora que la insulta desde hace tiempo y expuso los comentarios que le hizo: “Ridícula, estúpida”; “¿De qué trabajás? Porque con lo fea que sos, ni para prostituta”, entre otros.

La dolorosa lesión que sufrió Juana Repetto mientras amamantaba a su hijo: "Nivel lágrimas"

Juana Repetto suele ser muy activa en sus redes sociales y este jueves preocupó a sus seguidores al contar que sufrió dolorosas lastimaduras en sus pechos mientras amamantaba a su hijo Belisario.

“Hace unos días me empezaron a arder mucho los pezones y le miro la boca a él…Aftas, al par de días, honguitos (se les ven como manchas blancuzcas) Mis pezones, sangre. ¿Les paso? A mí en seis años y medio que llevo dando teta, no me había pasado”, escribió en sus historias.

Además, habló a través de un video y amplió: "Estábamos con unas aftas y honguitos que me las pasó a la teta. Nunca sufrí tanto, todo agrietado, horrible. Dolor nivel que, cuando succiona, lágrimas".

Para tratarlo, contó que utiliza agua caliente mezclada con bicarbonato y detalló: "Esto más una cosita que le dio la pediatra para su boca. Yo con una cremita y esto, a él con gasita adentro de la boca y yo me paso por el pezón".

"Tanto el bicarbonato con agua como el medicamento para él y mi crema me lo indicaron pediatra y puericultora", aclaró para llevar tranquilidad.