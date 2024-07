María Becerra tomó una drástica decisión y explicó el motivo: "Experimenté ataques de pánico"

“Es despertarme todos los días y leer miles de cosas ofensivas sobre mi hablando de mi vida personal, de mis gustos para vestir como si estuviera cometiendo algún crimen y mereciera lo peor cuando solo es mi gusto para vestir. Se meten con mi físico a diario, con todo”, agregó dolida.

Y continuó: “Yo entiendo que esto forma parte de la fama, entiendo que muchos quieren ayudarme y aconsejarme y ustedes más que nadie saben que los escucho y me importa mucho lo que piensan. Pero llegar al punto de insultarme, como lo hacen, es inaceptable para mí. No voy a seguir tolerando esto porque me hace muy mal”.

"Entiendo que cosas así me van a seguir sucediendo. Pero yo no voy a seguir siendo masoquista teniendo una red social en la que entrás y es solo leer cosas horribles. Me voy de acá. Gracias a todos lxs que me bancan y me mandan su amor", expresó.

Por último, la artista cerró: "Voy a desintoxicarme de esta red social y de todas. Voy a dejar mi Instagram en manos de mi persona de confianza para que suba las cosas y ya. Volveré a agarrar el celular cuando me sienta capaz de hacerlo. Por el momento solo me ha causado ansiedad y pánico".

María Becerra confirmó su debut actoral y sorprendió a sus fanáticos: "Para que lo sepan de mí"

María Becerra confirmó un rumor que estaba instalado hace tiempo: será una de protagonistas de En el Barro, la serie spin-off de la exitosa historia carcelaria El Marginal, que será producida por Underground y Netflix.

"Quería decirles algo sobre lo que ustedes tenían muchas dudas y salieron muchas noticias pero yo no dije nada", comenzó la cantante en un video que compartió en sus historias de Instagram.

"Les voy a confirmar que sí voy a estar en el elenco de En el Barro, que es el spin-off de El Marginal", remarcó con alegría María Becerra.

Y agregó sobre esta gran oportunidad artística: "Soy muy fanática de El Marginal, me fascina, así que estoy chochísima con mi participación en esta serie".

"Feliz de poder volver a actuar y para que lo sepan de mí", finalizó la intérprete de Automático, Piscina y Primer aviso, entre otros éxitos.

En el Barro comenzó sus grabaciones la semana pasada y se trata de un proyecto que cuenta con la producción de Sebastián Ortega y Pablo Cullel, realizadores de la exitosa serie El Marginal que protagonizaron Claudio Rissi y Nicolás Furtado.