María Eugenia Ritó confesó un romance con Pablo Echarri y reveló cómo es en la intimidad: "La tiene re..."

Embed

Ritó mantuvo un rato la intriga hasta que dio a conocer el nombre de la figura en cuestión: "Pablo Echarri. Él estaba en un momento de impasse con Natalia Oreiro. Besa muy bien y la tiene re linda".

"¿Cómo se conocieron?", quisieron saber en el panel y la invitada no defraudó: "Yo estaba en el boliche La Diosa. Un amigo, que teníamos en común, me avisa que Pablo estaba ahí. Me dijo: Te voy a llevar a un departamento'. Le dije que sí... y nos enfiestamos con una mina".

En el cierre de la anécdota, Ritó recordó los atributos sexuales del galán. "Fue divino. Besa de novela... y lo que tiene abajo también de novela", remató.

El estremecedor relato de María Eugenia Ritó sobre su pasado con las drogas: "Estuve muerta"

Después de años alejada de los medios, María Eugenia Ritó reapareció en LAM (América Tv). En la charla con Ángel de Brito, la ex vedette no pudo contener las lágrimas al hablar de lucha contra las adicciones.

"Me morí y volví a nacer. Estuve muy mal, estuve muerta. La droga te saca el alma, te saca la vida, dejas de ser vos", afirmó al contar cómo superó sus problemas con las drogas.

"Tuve momentos que dejé y momentos que volví hasta que decidí internarme para poder salir. No fue fácil. Es una lucha día a día", remarcó la bella rubia.

Ritó recordó que, en los momentos más difíciles, se aferró a la religión: "Cuando me sentía sola, le pedía a Dios: 'ayudame, por favor'. Necesitaba abrir los ojos".

Al finalizar, la ex vedette mencionó a familia, que le dieron contención en estos años. "Agradezco porque tengo mucha gente que me apoya, que me quiere volver a ver bien, mi hermana, mi cuñado, y Ever Zelaya, que es mi asistente, mi amigo, y está siempre conmigo", cerró.