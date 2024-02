María Eugenia Ritó enfrentó las críticas a su cuerpo y reveló por qué estuvo alejada de los medios: "Volví a nacer"

“Me cuesta mucho el peso, el cuerpo. Yo trabajé muchísimo para hacer mi carrera, a mi nadie me la regaló, ni mi marido, mi ex marido... Me rompí yo solita”, aseguró la artista.

Y sobre su extensa carrera artística recordó: “Trabajé con los todos los capocómicos. La verdad es que dije: ‘¿cómo voy a perder mi carrera pensando en que tengo kilos de mas?’ ¡No! Estoy viva y vivida”.

Sobre el mal momento que atravesó en el pasado, María Eugenia Ritó se sinceró: “Me morí y volví a nacer. Tuve problemas de todo, separación, de drogas, depresión, internada... y acá estamos”.

“Este año cumplo 49 años. ¿Quién está así a mi edad? Coherente, consciente y con ganas de volver”, continuó sobre su presente y su deseo de volver al trabajo en los medios.

Y cerró: “Y sí, tengo kilos de más, ¿a quién no le sale una celulitis? Quiero estar divina y lo voy a volver a estar. A mi siempre me encantó trabajar pero me pasó un tren por encima, todo, pero acá estoy. Más allá de que te aprieta un poco el bolsillo, yo soy una artista y me debo al publico".

María Eugenia Ritó durísima contra Flor Vigna: "Hizo lo que tuvo que hacer con..."

María Eugenia Ritó arremetió con todo contra Flor Vigna en una entrevista con Intrusos, América Tv. Primero, desde su experiencia en el teatro de revista de tantos años, la ex vedette elogió a Mónica Farro y consideró a la uruguaya como "la única vedette" de la actualidad.

Luego, fue durísima con Flor Vigna: "Me parece que es una artista, una persona talentosa, carismática, pero me parece que no tiene peso escénico a nivel de ese jurado (del Bailando)".

Y siguió: "Estuvo mal en meterse con Noelia Marzol, que es una señora, todos tenemos cosas en el pasado, más aún que fue con los niños y el marido ahí, una falta de respeto".

"Con el tema de disco hace rato no la pega, no es Lali, no es Tini", lanzó sin vueltas Ritó enfurecida con Vigna.

Y cerró muy picante: "Es artista pero de la noche a la mañana, hizo Combate y de repente la pusieron a protagonizar, no sé... Hizo lo que tuvo que hacer con la correcta persona, a ver si me explico, tuvo suerte".