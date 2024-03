Tras su feroz pelea con Guillermo Coppola, apareció un video que demuestra que Marixa Balli tenía razón

“Yo no me voy, no me escapo. Fernanda queda con Daniel y con Barbarita, que la llevan a su casa, Fernanda dolorida, del cuello y de la frente”, se había defendido Guillermo de la acusación de Balli.

Ahora, el conductor Ángel de Brito anunció en su programa: "Apareció el archivo en donde efectivamente María Fernanda Callejón está enyesada, como comentaba Marixa, se la ve con el cuello ortopédico. Vamos a ver las imágenes y la nota".

En la nota vintage se la ve a Callejón con un cuello ortopédico y un yeso en una de las piernas. "Veníamos muy despacito, llovía mucho, veníamos cruzando el semáforo en verde y de golpe apareció un colectivo sin luces, a alta velocidad y en contramano", contaba Callejón.

"Había cenado con algunos chicos del elenco Buenos muchachos, y bueno... como es un lugar que se arma baile y todo eso, nos quedamos charlando, nos encontramos con Guillermo Coppola y un grupo de amigos, hicimos una gran mesa. Y bueno... le pedí a Guille que me alcanzara a casa porque mi auto no funcionaba muy bien", le había respondido María Fernanda al periodista que le había preguntado qué hacia con Coppola esa noche.

Después de la nota en la que Callejón había relatado que tenía una fisura de cervical, un esguince y el codo dislocado, Marixa -orgullosa de haber demostrado que decía la verdad- afirmó: "Estuvo cuatro o cinco días internada. Ella no se podía mover".

"Entonces Coppola nos mintió", le respondió Ángel. Acto seguido, Yanina Latorre intervino y se preguntó: "¿Pero por qué a Coppola le ofende tanto esta pelo...?". "Por el abandono. Es abandono de persona", aseguró el presentador.

Escandalosa pelea entre Guillermo Coppola y Marixa Balli por un accidente de hace 30 años: "¡No escapé!"

Con estreno de la serie de Guillermo Coppola la semana pasada, la vida del exmánager de Diego Maradona quedó expuesta a través de la ficción y con ella diferentes polémicos momentos de sus muchos romances. Fue así que este martes el empresario, de visita en LAM, cruzó fuerte a Marixa Balli quien había recordado un episodio de tres décadas atrás.

Todo comenzó la noche anterior cuando Balli habló del accidente automovilístico que habían sufrido Coppola y María Fernanda Callejón cuando eran amantes, y ella debió ir a cuidarla al hospital para no exponer a Guillermo, quien se fue en ambulancia y dejó a la entonces vedette librada a su suerte.

“Yo tuve un accidente con María Fernanda Callejón. Libertador y Sarmiento. Veníamos de El Dorado y un boliche en San Telmo... Golpazo. Me pego con el espejo retrovisor, sangre en la frente, sangre en la ceja”, comenzó relatando anoche el empresario en el piso del ciclo de América.

Y recordando que el colectivero reaccionó de mala manera tras el accidente, Coppola prosiguió: “Yo no me voy, no me escapo. Fernanda queda con Daniel y con Barbarita, que la llevan a su casa, Fernanda dolorida, del cuello y de la frente”.

“Se va bien, se va con dolores. Ella se preocupaba más por mí que por ella, porque yo tenía toda la cara ensangrentada, el ojo tapado, no se sabía si era el ojo o no”, sumó Guillermo, desdiciendo así los dichos de la noche anterior de Balli quien por supuesto no se quedó callada.

El feroz cruce entre Marixa Balli y Guillermo Coppola

Fue allí cuando el empresario al asegurar que “Fernanda va a la mañana al Hospital Italiano. Le ponen un cuello ortopédico. Le sacan unas placas porque le había salido un huevo en la frente. No estuvo enyesada de las manos. No tuvo las piernas enyesadas, y no hubo que darle de comer”, hizo que Marixa Balli contara su versión de los hechos.

“Le di de comer, sí, y la limpié también cuando tuvo que hacer sus necesidades en el Italiano. Y estaba enyesada. Vos no fuiste al Italiano”, disparó Marixa mirando a la cara a Coppola, pero Guillermo calificó su relato de “fantasía ficcionada”, lo que la hizo enfurecer. “Está bien. Estoy loca”, lanzó visiblemente molesta.

“Yo estuve en el italiano haciendo todo eso. O sea, no es una ficción. Fue una realidad. Lo que ustedes después habrán hablado o arreglado es un tema de Fernanda y tuyo”, disparó segura de sí Marixa, lo que desató una intensa pelea durante casi media hora.