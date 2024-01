Martín Bossi abrió su corazón al hablar de la posibilidad de ser papá: "Es algo pendiente"

“Es algo pendiente, si. Me encantaría, la verdad, a mis 49, confieso que me encantaría tener una familia”, reconoció Bossi. Existiendo la posibilidad de una familia monoparental, los conductores le preguntaron acerca de sus planes para llevar acabo la paternidad.

Frente a eso, el humorista hizo una profunda reflexión y confesó: “Es un tema muy delicado, la paternidad para mi es un acto de amor absoluto en cualquier forma. Yo soy no clásico en muchas cosas, en muchos aspectos del amor, pero en la paternidad me lo pregunté muchas veces y me gustaría en una familia con una mujer”.

“La familia que yo tengo en la cabeza no es la misma que la de mi papá y mi mamá. Si el amor y el respeto que había, pero con otros códigos”, analizó y concluyó: "Me gustaría ser papá, no me quiero ir de esta vida sin una experiencia tan linda como ser padre”.

La reacción de Martín Bossi sobre un supuesto enojo con Mirtha Legrand por ir a ver primero a Fátima Florez

Esta semana, en Mar del Plata se desató un picante escándalo por qué obra irá a ver primero Mirtha Legrand. Y es que, originalmente, el plan de la diva era ir primero al espectáculo de Martín Bossi, y esto habría enfurecido a Fátima Florez.

Sin embargo, por un acuerdo comercial que hizo su nieto, Nacho Viale, en primer lugar La Chiqui fue a la función del Circo Rodas. Pero, ante el escándalo que habría desatado con Fátima, Mirtha lec confirmó a PrimiciasYa que irá este viernes a ver su espectáculo en lugar del de Bossi.

Estefi Berardi reveló en Poco Correctos (El Trece) que Bossi estaba furioso con la decisión de Mirtha, porque ella iba a ir antes a su espectáculo, pero tuvo que cambiar debido a que la diva “se había olvidado” de a quién le había prometido ir primero.

Lo cierto es que, en diálogo con PrimiciasYa, Martín Bossi negó esta versión: "Me da mucha vergüenza el tema Mirtha. Porque los que me conocen y siguen mi carrera, saben que yo voy por otro lado. No necesito conflictos. No me importa si Mirtha viene primero, segundo o tercero... Por mí que vaya primero a ver a Lali, a Tini, después que vaya a ver al circo Rodas, después a Fátima y que vuelva a ver a Fátima. Y si quiere y elige venir a verme, yo seré el hombre más feliz del mundo porque la quiero y cada vez que la encuentro en un teatro o en su programa la abrazo porque es un honor estar a su lado", comenzó diciendo.

Luego, el artista que presenta en Mar del Plata Bossi Live Comedy, remarcó de manera tajante: "La cosa patética que si va primero a un lugar o a otro, me da vergüenza. Me hace sentir mal que la gente que me quiere y mi familia piense que yo me pongo mal si alguien viene primero o segundo, me parece una chiquilinada porque es algo que no tiene que ver con el arte. A mí no me gustan estas cosas y participo en lo que pueda, pero esto no la puedo sostener".

"En verdad no me importa, por mí que venga último a verme a mí y a mí me pondrá feliz igual. Es un espectáculo que es para hacer feliz a la gente y a mí no me mueve la aguja ese tema. Gracias por dejarmelo aclarar y prefiero que se me involucre en otros temas. Quiero que sepan que amo a Mirtha y no me pongo mal si viene primero o segundo a verme, eso me parece patético. Sea cuando sea, siempre será bienvenida porque es un honor que venga a verme. A mis 50 años no estoy preocupado por eso", cerró Martín Bossi expresando su cariño hacia Mirtha Legrand.