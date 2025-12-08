Martín Fierro de Cine 2025: las fotos de los looks de los famosos en la Alfombra Roja

La Usina del Arte de Buenos Aires se convirtió en un espacio de gala para recibir a las figuras más destacadas de nuestro cine y compartir una velada llena de emoción y reconocimiento, en una noche para celebrar el talento, honrar las historias y acompañar a quienes le dan vida a nuestra pantalla grande en una de las veladas más esperadas por la industria audiovisual argentina.

El Martín Fierro de Cine 2025 donde también son distinguidas las series cuentan con un total de 22 ternas, habrá dos Martín Fierro de Oro (uno de cine y otro de series), y habrá tres homanajes especiales durante la velada.

Mirá las imágenes con los looks de la Alfombra Roja en la Usina del Arte.

Fotos: Prensa América.

martin fierro de cine 3

martin fierro de cine 2

Qué dijo Teté Coustarot en la previa a los Martín Fierro de Cine 2025

Teté Coustarot dialogó en exclusiva con PrimiciasYa en la previa a la entrega de los Martín Fierro de Cine 2025 que transmite América Tv y que conducirá junto al acotor Luciano Cáceres.

"Estoy feliz de estar en la conducción de este nuevo Martín Fierro de cine y series acompañada de Luciano Cáceres, que me parece fantástico que sea un actor que ama el cine. Entusiasmada porque son distintas categorías en los nominados, hay varias sorpresas que va a haber en la noche y homenajes que estamos preparando con mucho cuidado", comenzó la conductora del ciclo Argentina de película (América Tv).

Y agregó: "La gente del cine es tan talentosa en nuestro país y estamos preparándolo con todo. Benito Fernández es quien me hace dos cambios de ropa, me peina Walter de Cerini, las alhajas del Mundo de las alhajas y me maquilla Martín Blanco. Después estamos por supuesto con toda la gente de América que tiene mucha experiencia en los Martín Fierro. Es muy agradable trabajar con gente con tanto conocimiento de lo que es una ceremonia que vamos a estar desde temprano en la Alfombra Roja y todo muy organizado".

"Cuando repasas todas las categorías es impresionante la cantidad de actores, directores, músicos, sonidistas tan talentosos, yo creo que va a ser una noche fantástica. Me ha tocado hacer la conducción de muchos Martín Fierro y siempre han sido muy emblemáticos porque recuerdo haber echo con Fernando Bravo la transmisión cuando se entregó por primera vez el oro a Fax. Y después hice el Martín Fierro de Radio cuando nadie creía realmente podía ser el éxito que fue y después muchos otros. Pero esos fueron los que marcaron un hito, algo que comenzaba", explicó Teté Coustarot.

Y cerró sobre la importancia del premio que destaca lo mejor del cine: "En este del cine unir al programa que hago Argentina de Película me siento muy identificada y muy feliz de que América se convierta que difunda el cine a través de su pantalla. Este año que pasamos más de 60 producciones nacionales en pantalla tuve la posibilidad de darme cuenta de la dimensión de lo que es nuestro cine y la cantidad de premios y los años de trabajo que cuesta para llegar a hacer una película. La Argentina es un país cinéfilo y creo que la gente va a estar el lunes en la transmisión".