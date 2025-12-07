Teté Coustarot habló de los Premios Martín Fierro de Cine 2025: "Argentina es un país cinéfilo"

El Martín Fierro de Cine 2025 será transmitido en vivo este lunes 8 de diciembre por América Tv desde la Usina del Arte y la gala será conducida por Teté Coustarot y Luciano Cáceres.
Teté Coustarot dialogó con PrimiciasYa en la previa a la entrega de los Martín Fierro de Cine 2025 que transmite América Tv y que conducirá junto a Luciano Cáceres.
PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva Teté quien se mostró entusiasmada con estar al frente del premio que entrega APTRA. "Estoy feliz de estar en la conducción de este nuevo Martín Fierro de cine y series acompañada de Luciano Cáceres, que me parece fantástico que sea un actor que ama el cine. Entusiasmada porque son distintas categorías en los nominados, hay varias sorpresas que va a haber en la noche y homenajes que estamos preparando con mucho cuidado", comenzó la conductora del ciclo Argentina de película (América Tv).
Y remarcó: "La gente del cine es tan talentosa en nuestro país y estamos preparándolo con todo. Benito Fernández es quien me hace dos cambios de ropa, me peina Walter de Cerini, las alhajas del Mundo de las alhajas y me maquilla Martín Blanco. Después estamos por supuesto con toda la gente de América que tiene mucha experiencia en los Martín Fierro. Es muy agradable trabajar con gente con tanto conocimiento de lo que es una ceremonia que vamos a estar desde temprano en la Alfombra Roja y todo muy organizado".
"Luciano (Cáceres) se vino de Europa porque está presentando su obra de teatro y feliz de poder estar con nosotros. Vamos a tener ensayos previos por supuesto para que todo sea agradable, valorativo a una industria que realmente es increíble", remarcó sobre su compañero en la conducción del evento, quien viajó especialmente desde Europa para estar presente.
Teté Coustarot remarcó que será una noche muy especial la que se verá por la pantalla de América en la gala del Martín Fierro de Cine 2025 donde reunirá a las más importantes figuras del cine de la industria argentina.
"Cuando repasas todas las categorías es impresionante la cantidad de actores, directores, músicos, sonidistas tan talentosos, yo creo que va a ser una noche fantástica", aseguró la conductora.
Y en cuanto a su experiencia al frente de los Premios Martín Fierro, Teté Coustarot reconoció: "Me ha tocado hacer la conducción de muchos Martín Fierro y siempre han sido muy emblemáticos porque recuerdo haber echo con Fernando Bravo la transmisión cuando se entregó por primera vez el oro a Fax. Y después hice el Martín Fierro de Radio cuando nadie creía realmente podía ser el éxito que fue y después muchos otros. Pero esos fueron los que marcaron un hito, algo que comenzaba".
"En este del cine unir al programa que hago Argentina de Película me siento muy identificada y muy feliz de que América se convierta que difunda el cine a través de su pantalla. Este año que pasamos más de 60 producciones nacionales en pantalla tuve la posibilidad de darme cuenta de la dimensión de lo que es nuestro cine y la cantidad de premios y los años de trabajo que cuesta para llegar a hacer una película. La Argentina es un país cinéfilo y creo que la gente va a estar el lunes en la transmisión", finalizó la conductora sobre la conexión del programa que conduce con los Martín Fierro que la tendrá como conductora junto al actor Luciano Cáceres.