Teté Coustarot habló de los Premios Martín Fierro de Cine 2025: "Argentina es un país cinéfilo"

Premios Martín Fierro de Cine 2025

Cómo serán los Premios Martín Fierro de Cine 2025

Teté Coustarot remarcó que será una noche muy especial la que se verá por la pantalla de América en la gala del Martín Fierro de Cine 2025 donde reunirá a las más importantes figuras del cine de la industria argentina.

"Cuando repasas todas las categorías es impresionante la cantidad de actores, directores, músicos, sonidistas tan talentosos, yo creo que va a ser una noche fantástica", aseguró la conductora.

Y en cuanto a su experiencia al frente de los Premios Martín Fierro, Teté Coustarot reconoció: "Me ha tocado hacer la conducción de muchos Martín Fierro y siempre han sido muy emblemáticos porque recuerdo haber echo con Fernando Bravo la transmisión cuando se entregó por primera vez el oro a Fax. Y después hice el Martín Fierro de Radio cuando nadie creía realmente podía ser el éxito que fue y después muchos otros. Pero esos fueron los que marcaron un hito, algo que comenzaba".

"En este del cine unir al programa que hago Argentina de Película me siento muy identificada y muy feliz de que América se convierta que difunda el cine a través de su pantalla. Este año que pasamos más de 60 producciones nacionales en pantalla tuve la posibilidad de darme cuenta de la dimensión de lo que es nuestro cine y la cantidad de premios y los años de trabajo que cuesta para llegar a hacer una película. La Argentina es un país cinéfilo y creo que la gente va a estar el lunes en la transmisión", finalizó la conductora sobre la conexión del programa que conduce con los Martín Fierro que la tendrá como conductora junto al actor Luciano Cáceres.