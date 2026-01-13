La inesperada palabra de Milenka, la hija de Marley, que desató carcajadas en redes: el video
Un vídeo casero, una palabra fuera de guion y una reacción que explotó en redes. El conductor de Por el Mundo compartió una escena que no tardó en volverse viral. Mirá.
13 ene 2026, 20:15
Marley volvió a conquistar a sus seguidores con un momento tan espontáneo como desopilante protagonizado por Milenka, su hija menor. A través de sus redes sociales, el conductor publicó un video que muestra a la beba intentando repetir una palabra que, por su edad, nadie esperaba escuchar.
La pequeña aparece frente a cámara concentrada en imitar lo que le dice un productor de Por el Mundo (Telefe),Federico Hoffmann. Luego de varios intentos y algunas dudas, finalmente logra pronunciarla con bastante claridad, lo que provocó risas inmediatas entre los adultos que la acompañaban.
Fiel a su estilo, Marley sumó contexto con humor en el posteo: recordó que las primeras palabras de Milenka habían sido “hola” y “papá”, y bromeó al contar que esta nueva incorporación al vocabulario llegó “gracias a Fede”. Incluso remató con una frase que hizo reír a sus seguidores: ahora el desafío será lograr que la nena “la desaprenda”.
En el clip, la beba repite la palabra varias veces, cada vez con más seguridad, mientras quienes están alrededor celebran la ocurrencia entre carcajadas. La naturalidad de la escena fue clave para que el video se viralizara rápidamente.
Una vez más, el conductor dejó en claro por qué sus publicaciones suelen generar tanta empatía: pequeños episodios cotidianos, mucho humor y una comunidad que acompaña cada paso del crecimiento de Milenka. Un recuerdo simple, pero imposible de no sonreír.
Cómo es el nombre real de Marley y por qué se puso ese apodo
Alejandro Wiebe es el nombre real del popular conductor que, desde hace décadas, el público conoce simplemente como Marley. Aunque muchos creen que se trata de un seudónimo artístico elegido al azar o de una referencia directa al músico jamaiquino Bob Marley, el origen del apodo tiene una historia tan casual como ingeniosa.
Todo se remonta a los años 90, cuando Marley daba sus primeros pasos en los medios y compartía espacios de trabajo con Nicolás Repetto. En ese contexto, surgió una broma interna a partir de la pronunciación de su apellido, “Wiebe”, que fonéticamente suena similar a “vibe” o “vive”. A eso se sumaba la admiración que Alejandro sentía por Bob Marley.
Repetto, combinando ambos elementos, lanzó el apodo en tono humorístico, haciendo alusión a la frase “Marley vive”. El juego de palabras rápidamente empezó a circular en el ambiente televisivo y quedó asociado a su personalidad fresca y descontracturada.
Con el paso del tiempo, lo que nació como un chiste terminó consolidándose como su nombre artístico. Así, Alejandro Wiebe pasó a ser definitivamente Marley para el público, una marca personal que lo acompañó en toda su carrera y que hoy es sinónimo de viajes, entretenimiento y grandes éxitos en la televisión argentina.