Martín Salwe se quebró en la final de El hotel de los famosos

Salwe no pudo evitar emocionarse y expresarle todo su afecto. "Gracias por todo. Intento manejarme por la vida con lo que me dejas que es una caja gigante de respeto y amor. Siempre dije que mi miedo es no hacer ni la mitad de lo que vos hiciste conmigo y con nuestra familia. Gracias por todo y perdón si te fallé", sostuvo.

"No fallaste en nada. Y tenés un camino larguísimo por recorrer", sentenció el padre del ex locutor de La Academia. "Es tu fan número uno", sentenció El Chino Leunis, que se mostró sensibilizado por el vínculo entre ellos.

El hotel de los famosos: la primera figura convocada para la segunda temporada

Daniela Cardone estuvo en Intrusos (América TV) y reveló que la tentaron para sumarse a la segunda edición de El hotel de los famosos, el reality de El Trece donde conviven 16 figuras del ambiente artístico y tienen que enfrentarse a desafíos de fuerza.

"Me llamaron para ahora. La semana pasada se comunicaron conmigo, pero todavía no arreglé nada. Si me pagan mucha plata, voy", comentó la ex vedette en el programa de Flor de la V.

Cardone tiene larga experiencia en formatos similares. "El último reality en el que estuve fue en Chile. Lo hice con mi hijo. Era un ciclo parecido a El hotel de los famosos, con competencias físicas. Competíamos padres e hijos", precisó.

Hace algunos días se filtró una lista de figuras que podrían sumarse a la segunda temporada del programa. Adriana Aguirre, Marixa Balli, Flor Marcasoli, Ivana Nadal, Mariana Genesio Peña, Naiara Awada, Julieta Fazzari, Camila Salazar, Roberto Piazza, Chapu Martínez, Diego Meaglio y Matías Defederico son algunos de los nombres que sonaron.