Martina de Gran Hermano 2022 apuntó contra Jey Mammon tras su denuncia por abuso: "¿Con qué cara hablaste mal de mí?"

jey mammon lucas.jpg

Al tiempo que continuó picante: "Él salió a criticarme, no me invitó a su programa cuando invitaba a todos, defendiendo no sé qué ahora, una persona que te ataca por tus dichos y ahora es corrida por acciones, nada más que acotar”.

En tanto, hacia el final de sus dichos dejó en claro que no entiendo todavía cómo "le dio la cara a Jey" para criticarla. "Una persona como esa que me critique termina hablando bien de mí, ¿con qué cara saliste a hablar de mí? ¿Con qué ejemplo?, a mí me chupan un huevo las críticas”, concluyó, molesta.

martina-gran-hermano.jpg

Se definió quién se hará cargo de La Peña de Morfi tras la salida de Jey Mammon

La semana pasada se conoció que Jey Mammon fue denunciado por presunto abuso de menores y ante esa noticia Telefe decidió separarlo de la conducción de La Peña de Morfi, que este domingo ni lo mencionó.

Encima, el ciclo musical tuvo su mejor rating hasta el momento, con Georgina Barbarossa como conductora invitada.

Y, a raíz del buen resultado, PrimiciasYa pudo confirmar que Georgina continuará a cargo del programa y por el momento no habrá conductores rotativos como se especulaba.

La idea del canal de las pelotas es que Barbarossa siga en lo posible todo el año ya que además viene haciendo un éxito de lunes a viernes a la mañana con A la Barbarossa.