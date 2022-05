Matías Alé sobre el fallido intento de seducir a Estefi Berardi: "Éramos muy chicos"

Pero el otro de los motivos que lo tiene muy entusiasmado a Matías Alé es, nada más y nada menos, que la concreción de un sueño que persigue desde hace algún tiempo: montar su propio emprendimiento gastronómico en aquella ciudad que tanto quiere. Así, el actor y conductor reveló a modo de primicia que en breve abrirá su propio local de sushi. "Activaremos un local en Carlos Paz de sushi, Sushi Flower se llama, estará ahí a orilas del lago San Roque", aseguró.

Asimismo, completó motivado sobre su nueva apuesta que "A mediados de junio o julio estaremos inaugurando el local. Es un desafío gastronómico que hace mucho quería hacer. Ya firmamos todo y ya tenemos el local. Además me gusta tener un lugar así para juntarme con amigos o para festejar, así que este proyecto me tiene muy entusiasmado".

Qué pasó entre Matías Alé y Estefi Berardi

Por otro lado, Matías Alé se refirió al fallido intento de seducir a Estefi Berardi hace unos años atrás: "Yo no la conocía, trabajamos juntos en Mañanísima cuando reemplacé a Carmen Barbieri y me pareció encantadora como así todos los chicos del programa, Pampito también. Nos divertimos mucho todas las mañanas".

Luego, agregó: "Me parece que en algún momento le escribí por Instagram pero no pasó nada, éremos muy chicos. No me acuerdo cómo fue pero ahora nos divertimos con eso porque laburamos juntos, pero nada más".

Sobre su prensete sentimental, Alé confesó: "Estoy solo, tranquilo y disfrutando mucho de la vida. Estoy manejando los tiempos de otra manera. Siempre estoy esperando que aparezca la indicada".