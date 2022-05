Matías Alé se instalará en Córdoba: su nueva faceta laboral

Matías Alé agua.jpg Entre junio y julio Matías Alé abrirá un local de shushi en Villa Carlos Paz , a orilla del lago San Roque.

Pero el otro de los motivos que lo tiene muy entusiasmado a Matías Alé es, nada más y nada menos, que la concreción de un sueño que persigue desde hace algún tiempo: montar su propio emprendimiento gastronómico en aquella ciudad que tanto quiere. Así, el actor y conductor reveló a modo de primicia que en breve abrirá su propio local de sushi. "Activaremos un local en Carlos Paz de sushi, Sushi Flower se llama, estará ahí a orilas del lago San Roque", aseguró.

Asimismo, completó motivado sobre su nueva apuesta que "A mediados de junio o julio estaremos inaugurando el local. Es un desafío gastronómico que hace mucho quería hacer. Ya firmamos todo y ya tenemos el local. Además me gusta tener un lugar así para juntarme con amigos o para festejar, así que este proyecto me tiene muy entusiasmado".

Estefanía Berardi recordó cuando Matías Alé intentó seducirla por Instagram

Además del inesperado momento que se vio al aire días pasados en el programa Mañanísima cuando Pampito debió dejar el aire por un imprevisto físico por culpa del té que le cayó mal, Estefanía Berardi descolocó a su compañero Matías Alé.

matias ale 1.jpg Estefanía Berardi mandó al frente a Matías Alé, contando que el actor supo escribirle a través de las redes sociales para conquistarla.

El actor estuvo reemplazando a Carmen Barbieri en la conducción del ciclo y elogió a la panelista, quien lo dejó en off side al recordar cuando hace un tiempo él le escribió por privado vía Instagram.

El actor reconoció que tiene las aplicaciones de citas Tinder y Hppn y luego Berardi contó que Matías le escribió vía redes. "A mí los chicos que dicen que son fácil no me gustan", precisó Estefanía. Y ahí recordó cuando el actor le escribió por Instagram. "Fue hace muchos años, no me acuerdo (lo que decía el mensaje)", acotó.

Luego buscó en su historial lo que le había escrito Alé y lo leyó al aire: "No es nada grave". Y tras repasar brevemente el diálogo ella reconoció que dejó de contestarle. "Fue buena onda", indicó ella ante el intento fallido de Alé por conquistarla.