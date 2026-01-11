Los detalles del nuevo e impactante reality de Maxi López en Argentina: "Tiene que..."

Y agregó al respecto de esta idea que tiene el ex de Wanda Nara: “Él es consciente de que tiene que adelgazar unos kilos y va a hacerlo con una productora independiente”, explicó.

El proyecto tendrá una duración de tres meses y mostrará sin filtros el proceso de cambio físico de López: “Va a subir cada fragmento a sus redes y lo va a grabar durante tres meses. Va a tener un nutricionista y una persona que lleve a punto su físico, un personal trainer”, explicó la periodista.

Y se remarcó: "Se va a grabar y emitiendo día a día su evolución, me parece algo fanástico, tiene muchas marcas que lo bancan. Además de ser ex futbolista se está poniendo firme como una figura".

Maxi López se plantó ante las críticas y aclaró cómo fue el nacimiento de su hijo Lando

En medio de la controversia por sus dichos sobre el nacimiento de su segundo hijo Lando con Daniela Christiansson, Maxi López precisó qué fecha original de parto estaba pautada.

En diálogo con el ciclo Lape Club Social Informativo (América TV), el ex futbolista brindó precisiones sobre el proceso de la gestación que concluyó con la llegada del segundo hijo que tuvo junto la modelo sueca, nacido el 31 de diciembre en Suiza.

El ex de Wanda Nara aclaró que en ningún momento tuvo intención alguna de restarle importancia al embarazo de su mujer, ni al parto. “Yo desdramatizo mucho y tiendo a ser siempre positivo y alegre en ciertas cosas”, confió de movida desde el móvil del programa de Sergio Lapegüe.

Así detalló que la decisión de hacer nacer al nuevo integrante de la familia vía cesárea no fue caprichosa ni mucho menos. “Esperamos hasta el 27 o 28, que ya estaba pasada de los nueve meses, y el doctor personal de ella junto al staff del hospital decidieron implementar una cesárea”, aseguró Maxi López.

Además, reveló que el motivo del parto por cesárea fue estrictamente médico: Lando ya pesaba más de 4,400 kilogramos, lo que implicaba un verdadero riesgo tanto para la madre como para el bebé debido a que ya se había pasado de la fecha probable de parto.

“Yo no puse ninguna presión, imaginate después del quinto hijo…”, dejó en claro el ex futbolista y señaló que durante toda la gestación se respetaron los tiempos y los deseos de su mujer.

“Una cosa es todo el proceso que pasó ella con el embarazo y otra cómo se toma una frase sacada de contexto”, remarcó el particiopante de MasterChef Celebrity (Telefe) dando a entender que su comentario en Cortá por Lozano se había malinterpretado.