Melina Lezcano reveló el abuso sexual que sufrió de un familiar cuando era niña y cómo reaccionó su mamá al contárselo

Y recordó sincera: "También me angustió mucho porque yo sentía que mi mamá no me creía, cada vez que hablábamos del tema no lo podíamos hablar hasta que un día cuando yo realmente pude darme cuenta de que había sufrido un abuso le dije: 'Che, ma, me angustia mucho este tema que yo hablo con vos y que vos no puedas entender o decir: ‘hija, ¿cómo te sentiste?, perdón por no haber estado´".

Melina contó que este tema la marcó y lo trató en terapia junto a su mamá: "Así fue como lo trabajamos juntas en terapia, las dos. Y yo entendí que para una madre también es muy difícil aceptar que una hija fue abusada porque es ‘¿Cómo no pude protegerte? ¿Cómo no pude hacer nada para que te pase eso? ¿Cómo no lo vi?’".

"Cuando yo entendí que mis padres son seres humanos empecé a entender también sus herramientas, el por qué pasaba y ellos hacían lo que podían, eran las herramientas que ellos tenían en ese momento. Pero ¿sabés qué pasa?, en nuestra generación se habla de estos temas, en mi época era un ’no, cuidado que vamos a destruir la familia’, ‘O sea yo llego a contar esto y destruimos la familia, ¿entendés?’, ese fue el pensamiento de mi abuela", agregó con valentía.

Y cerró conmovida: "En mi caso fue sumamente importante poder sanarlo con mi mamá. No todos y todas pueden sentarse y hablar con su madre a calzón quitado, como se dice, se pueden vivir y ver estas situaciones de lucha constante cuando uno no puede sanar a sus padres, realmente, es entenderlos, cuando los bajamos a tierra".

Trascendió el verdadero motivo por el que Melina Lezcano dejó Agapornis

Melina Lezcano se alejó del grupo de cumbia Agapornis a mediados de 2022, banda de la que formó parte como la voz principal durante 10 años.

“Como muchos de ustedes ya saben, Meli no va a seguir formando parte de Agapornis. Se termina una etapa hermosa, de la que no sólo nos quedan una infinidad de historias y momentos compartidos, sino una INCREÍBLE amiga!”, decía el comunicado que difundieron desde la cuenta oficial de la banda.

“Gran cantante, profesional y lo más importante, excelente persona. Te deseamos lo mejor en lo que venga @melchorlez ¡¡¡Te queremos un montón!!!”, terminó la publicación.

Ángel de Brito contó la verdad detrás de la renuncia en las preguntas que dejó que la gente le haga en su cuenta de Instagram. "¿Por qué se fue Melina Lezcano de Agapornis?", le preguntaron en sus historias.

Entonces, el periodista explicó: "Diez años trabajando hasta las siete de la mañana no es vida para nadie".