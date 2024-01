Melina Lezcano reveló el motivo por el cual finalizó su amistad con Cande Molfese: "No estoy para.."

Antes las constantes preguntas de los fanáticos, ambas se mantuvieron en silencio durante muchos meses pero finalmente Melina decidió romper el silencio y contar la verdad detrás de su distanciamiento.

La cantante activó la cajita de preguntas en Instagram y cuando un usuario le consultó por Cande ella contestó. "Bueno esta es la más recurrente de todas y voy a contarlo porque la verdad que no hay nada que ocultar", comenzó.

"No pasó nada, sinceramente no pasó nada. Yo tampoco se mucho que paso, simplemente yo hice una pregunta de si estaba todo bien y del otro lado recibí que no estaban para tener un vinculo tan intenso como el que teníamos y como que había una necesidad de distanciamiento", explicó.

Así las cosas, finalizó: "Básicamente no quería seguir siendo mi amiga y yo no estoy para rogarle amor a nadie, amorcitos. Ustedes ya sabe cómo soy yo, pero bueno, no paso nada. Nos queremos mucho, fue una persona muy importante para mi y en lugar de un amor de verano se podría decir un amor de pandemia".

El romántico mensaje de Gastón Soffritti a Cande Molfese por su primer aniversario: "La mejor..."

El amor entre Gastón Soffritti y Cande Molfese nació hace un año cuando los actores grabaron una publicidad en Ushuaia. El mes pasado, la pareja anunció que se va a casar, y ahora, por su aniversario, Soffritti le dedicó a Cande una romántica publicación en las redes sociales.

El productor compartió publicó varias fotos en Instagram con su novia y escribió: "Pasó un año de la primera foto en el fin del mundo. Millones de momentos juntos. En las buenas y en las no tan buenas siempre acompañándonos...".

"La mejor compañera de equipo que podía elegir. Al infinito y más allá, cuqui. Por muchos años más juntos. Te amo... Feliz primer año", agregó en el emotivo mensaje.

Super enamorada, Cande le respondió al actor: "Ay, sí, los 3... Porque Almen también. Te amo, amorcito. Compañero mío".